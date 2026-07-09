EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.07.2026 / 09:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Katag Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Daniel
Nachname(n): Terberger
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Sixt SE

b) LEI
5299004ZME6CSBR7WP07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A46Z700

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.000,00 EUR 2.000.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.000,0000 EUR 2.000.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Internet: http://ir.sixt.eu

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105992  09.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sixt Vz
Sixt SE St

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chipfirma
Anleger reißen sich um US-Aktien von SK Hynixheute, 10:06 Uhr · Reuters
Hersteller elektronischer Komponenten
Apple-Zulieferer Luxshare verpatzt Börsendebüt in Hongkongheute, 08:39 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen