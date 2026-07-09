EQS-News: AGRANA mit sehr deutlichem EBIT-Anstieg im ersten Geschäftsquartal 2026|27

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AGRANA mit sehr deutlichem EBIT-Anstieg im ersten Geschäftsquartal 2026|27



09.07.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AGRANA-Gruppe: Q1-Kennzahlen im Überblick

(1. März – 31. Mai 2026)

Umsatz: 855,3 Mio. € (–2,8 %; Q1 2025|26: 880,2 Mio. €)

EBIT: 35,4 Mio. € (+521,1 %; Q1 2025|26: 5,7 Mio. €)

EBIT-Marge: 4,1 % (Q1 2025|26: 0,6 %)

Konzernergebnis: 19,3 Mio. € (+344,3 %; Q1 2025|26: -7,9 Mio. €)

Eigenkapitalquote: 45,3 % (28. Februar 2026: 44,1 %)

Der Lebensmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA verzeichnete im ersten Geschäftsquartal 2026|27 wie prognostiziert einen sehr deutlichen Ergebnisanstieg. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 35,4 Mio. € und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. €. Der Umsatz ging leicht um 2,8 % auf 855,3 Mio. € zurück.

„Wir sind solide in das Geschäftsjahr gestartet und sehen die AGRANA-Gruppe nach dem ersten Quartal 2026|27 gut aufgestellt. Besonders erfreulich ist, dass die Segmente ACS – Stärke und ACS – Zucker ihre Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern konnten. Dies zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen und sich die operative Entwicklung in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisiert. Zugleich schreiten die Integrationsprojekte rund um AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba planmäßig voran. Beide Beteiligungen entwickeln sich erwartungsgemäß und stärken unser diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich Food & Beverage Solutions weiter“, erklärt AGRANA-CEO Stephan Büttner.

Segment Food & Beverage Solutions (FBS)

Der Umsatz im Segment FBS lagen im Q1 2026|27 mit 448,7 Mio. € stabil auf Vorjahresniveau. Das EBIT war in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres aufgrund geringerer Deckungsbeiträge im Getränkebereich mit 33,6 Mio. € (Vorjahr: 36,4 Mio. €) etwas rückläufig.

Segment ACS - STÄRKE

Der Umsatz im Segment ACS - Stärke betrug im Q1 2026|27 252,0 Mio. € und lag damit leicht unter dem Wert des Vergleichszeitraumes. Die Absatzentwicklung bei den Hauptprodukten war insgesamt positiv. Das EBIT lag mit 10,4 Mio. € sehr deutlich über dem Wert der Vergleichsperiode. Der Hauptgrund dafür war der Anstieg der Marge im Bereich Ethanol.

Segment ACS - ZUCKER

Im Segment ACS - Zucker lag der Umsatz im ersten Quartal 2026|27 mit 146,1 Mio. € deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals. Höheren Zuckerabsätze an die Retail-Kunden standen deutlich gesunkenen Verkaufsmengen im Industriebereich gegenüber. Das EBIT im Q1 2026|27 betrug –2,7 Mio. € und war damit markant besser als im Vergleichsquartal. Aufgrund von deutlich niedrigeren Herstellungskosten als Konsequenz der durchgeführten Spar- und Restrukturierungsmaßnahmen in den vergangenen zwei Geschäftsjahren bei relativ stabilen Zuckerverkaufspreisen verbesserte sich das operative Ergebnis auf –2,6 Mio. € (Q1 2025|26: -10,7 Mio. €).

Ausblick



AGRANA rechnet für das Geschäftsjahr 2026|27 auf Gruppenebene mit einem Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT), das sehr deutlich über dem Vorjahr liegen soll. Beim Konzernumsatz wird von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Im Rahmen der Konzernstrategie AGRANA NEXT LEVEL sollen im Geschäftsjahr 2026|27 Maßnahmen mit einem nachhaltigen jährlichen Einsparungseffekt von bis zu 110 Mio. € umgesetzt werden.

Das Investitionsvolumen in der Gruppe soll in Summe mit rund 113 Mio. € liegen und damit moderat über dem Wert von 2025|26, jedoch unter dem geplanten Abschreibungsniveau (rund 117 Mio. €).

Die detaillierten Finanzinformationen finden Sie in der Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2026|27 unter https://www.agrana.com/ir/.

ÜBER AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.400 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Food & Beverage Solutions sowie Agricultural Commodities & Specialities an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,2 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.



Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher

+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com



Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com



Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Telefon: +43-1-21137-0 Fax: +43-1-21137-12926 E-Mail: investor.relations@agrana.com Internet: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 WKN: A2NB37 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2362936

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2362936 09.07.2026 CET/CEST