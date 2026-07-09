EQS-News: Arrow Global Insurance stärkt seine Plattform für Spezialversicherungen durch die Übernahme der Fusion Specialty Group

EQS-News: Arrow Global / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Arrow Global Insurance stärkt seine Plattform für Spezialversicherungen durch die Übernahme der Fusion Specialty Group



09.07.2026 / 08:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Übernahme stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für Arrow Global Insurance dar und festigt die führende Position des Unternehmens auf den Spezialversicherungsmärkten, auf denen eine disziplinierte Risikoprüfung von entscheidender Bedeutung ist

LONDON, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Arrow Global Group („Arrow"), ein führender paneuropäischer Verwalter alternativer Anlagen, gibt heute einen bedeutenden Meilenstein für Arrow Global Insurance („AGI") bekannt: die Übernahme¹ der Fusion Specialty Group („Fusion"), eines spezialisierten Managing General Agents („MGA").

Arrow Global Group Logo

AGI ist eine etablierte Plattform für Spezialversicherungen, die institutionellen Anlegern Zugang zu Märkten für Spezialversicherungen (ohne Katastrophenrisiken) bietet, indem sie von Arrow unterstützte MGAs, eine bewertete Risikotragfähigkeit und die Anlagekompetenzen von Arrow miteinander verbindet. Gestützt auf langfristiges institutionelles Kapital strebt AGI eine attraktive versicherungstechnische Performance in Märkten an, die durch hohe Markteintrittsbarrieren, einen fragmentierten Wettbewerb und technische Komplexität gekennzeichnet sind.

Die Übernahme stärkt die Plattform von AGI weiter, indem sie um einen weiteren hochwertigen spezialisierten MGA mit einer gut etablierten Erfolgsbilanz im Versicherungsgeschäft erweitert wird. Über Halldora Re Ltd² („Halldora Re"), den von AM Best mit „A-" (Excellent) bewerteten Rückversicherer von AGI, sowie die umfassendere Arrow-Plattform profitieren die MGAs von Arrow vom Zugang zu langfristiger Zeichnungskapazität, institutionellem Kapital und einer skalierbaren Betriebsinfrastruktur, was ihnen ein verantwortungsbewusstes Wachstum unter Wahrung der Zeichnungsdisziplin ermöglicht.

Fusion ist im Auftrag führender Versicherer des Londoner Marktes, europäischer sowie weiterer Spezialversicherer tätig und hat ein hoch angesehenes Underwriting-Geschäft aufgebaut, das Versicherungsnehmer in ganz Großbritannien, Europa, Nordamerika und anderen internationalen Märkten betreut. Seit seiner Gründung hat Fusion mehr als 23.000 Anträge bearbeitet und Bruttoprämien in Höhe von rund 290 Millionen Pfund für etwa 1.500 Versicherungsnehmer verbucht, wobei sich das Prämienvolumen in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt hat.

Zach Lewy, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer der Arrow Global Group, sagte: „Arrow Global Insurance ist eine etablierte Plattform für Spezialversicherungen, die herausragende Underwriting-Aktivitäten mit institutionellem Kapital verbindet. Die Übernahme von Fusion, einem hochkarätigen spezialisierten MGA mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz im Underwriting, stärkt diese Plattform weiter und erweitert das Spektrum an differenzierten Spezialversicherungsmöglichkeiten, die unseren institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen."

Katie Simmonds, Chief Executive Officer der Fusion Specialty Group, erklärte: „Der Zugang zu zusätzlicher Zeichnungskapazität über Halldora Re bildet zusammen mit dem langfristigen Investitionsansatz von Arrow eine solide Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase und ermöglicht es uns zugleich, uns weiterhin auf die Zeichnungsdisziplin und den Kundenservice zu konzentrieren, die Fusion auszeichnen."

David Rogers, Gründer und Executive Chairman der Fusion Specialty Group, sagte: „Es war mir eine große Ehre, Fusion zu einem weltweit tätigen Spezial-MGA auszubauen. Arrow teilt unser Bekenntnis zu Disziplin bei der Risikoprüfung und zu langfristigem Denken, und die Unterstützung durch das Unternehmen – einschließlich der Rückversicherungskapazität von Halldora Re – beschleunigt unser Wachstum und unser Potenzial. Ich freue mich, weiterhin dabei zu sein, und bin gespannt auf die kommenden Entwicklungen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen vor, und die Fertigstellung wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Hinweise für Redaktionen:

1: Die Übernahme wird finanziert durch (i) Kapital, das ursprünglich aus von Sherwood Topco Limited ausgegebenen Aktien stammt, und (ii) aus Fonds, die von der Arrow Global Group verwaltet werden. Aufgrund der Mehrheitsbeteiligung wird Fusion eine Tochtergesellschaft von Sherwood Topco Limited sein, jedoch keine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft von Sherwood Parentco Limited.

2: Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Fonds, die von der Arrow Global Group verwaltet werden.

Arrow Global Group Weitere Informationen finden Sie unter www.arrowglobal.net

Fusion Specialty Group Weitere Informationen finden Sie unter www.fusionspecialty.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arrow-global-insurance-starkt-seine-plattform-fur-spezialversicherungen-durch-die-ubernahme-der-fusion-specialty-group-302821662.html

09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2363072 09.07.2026 CET/CEST