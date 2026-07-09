EQS-News: Atlantico hebt Anteile magnetischer Seltenerdoxide von bis zu 38,7 % sowie ein Thorium-Bismut-Molybdän-Seltenerd-Zielgebiet beim Hauptprojekt Novo Cruzeiro hervor

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Atlantico hebt Anteile magnetischer Seltenerdoxide von bis zu 38,7 % sowie ein Thorium-Bismut-Molybdän-Seltenerd-Zielgebiet beim Hauptprojekt Novo Cruzeiro hervor



09.07.2026 / 07:45 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 9. Juli 2026) - Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) (FSE: 1CJ1) (WKN: A42CRT) (das "Unternehmen" oder "Atlantico") hebt die Anteile magnetischer Seltenerdoxide ("Magnetic Rare Earth Oxides" bzw. "MREO") aus der bereits gemeldeten ersten orientierenden Oberflächenprobenahmekampagne auf dem 24.387 Hektar großen Hauptprojekt Novo Cruzeiro des Unternehmens hervor. Der Datensatz umfasst insgesamt 231 Proben aus Gesteinssplittern und Bachsedimenten. Die Ergebnisse weisen auf eine kreisförmige radiometrische Anomalie von Thorium hin, die mit Anomalien von Bismut, Molybdän und Seltenen Erden in Zusammenhang steht. Damit verfügt Atlantico über ein klar abgegrenztes Zielgebiet für weiterführende Felduntersuchungen.

Hohe magnetische Seltenerdoxid-Anteile beim über 240 km² großen Novo-Cruzeiro-Projekt

Über den gesamten ausgewerteten Datensatz hinweg machten MREO bis zu 38,7 % der gesamten Seltenerdoxide ("TREO") aus und lagen in Gesteinssplitterproben im Durchschnitt bei 21,5 % der TREO, während MREO in Bachsedimentproben bis zu 27,0 % der TREO ausmachten und im Durchschnitt bei 18,8 % der TREO lagen.





Abbildung 1. Zusammenfassung der MREO/TREO-Anteile in den ersten Probeentnahmen von Gesteinssplittern und Bachsedimenten des Novo Cruzeiro Lithium- und Seltenerd-Projekts von Atlantico.

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"Was uns auffällt, ist das Ausmaß und die Beständigkeit der ersten Anzeichen auf Seltene Erden. Atlantico ist mit einem zusammenhängenden Bergbaukonzessionsgebiet von mehr als 240 Quadratkilometern in Brasiliens bedeutender Lithium-Valley-Region außergewöhnlich gut positioniert. Die Tatsache, dass bei einem ersten Probenahmeprogramm eine so starke magnetische Seltenerdkomponente festgestellt wurde, deutet darauf hin, dass eine magnetische Seltenerdanreicherung in mehreren Bereichen der Liegenschaft auftreten könnte. Das rechtfertigt eine Fortsetzung der systematischen Exploration", sagte Bonn Smith, Präsident und CEO von Atlantico.

"Diese Ergebnisse und die kreisförmige radiometrische Thorium-Anomalie mit den damit verbundenen Bismut-, Molybdän- und Seltenerdanomalien liefern uns zusätzliche technische Argumente dafür, der Folgeexploration in den Gebieten mit der höchsten Priorität in Novo Cruzeiro Vorrang einzuräumen", fuhr Smith fort. "Wir glauben, dass das Projekt im Bereich der Seltenen Erden äußerst vielversprechend ist."

Hinweis: Diese Mitteilung hebt ausgewählte Informationen aus dem eingereichten technischen Bericht von Atlantico gemäß National Instrument 43-101 vom 9. Februar 2026 für das Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt Novo Cruzeiro hervor. Sie gibt keine neuen Analyseergebnisse, keine Mineralressource, keine Mineralreserve und keine wirtschaftliche Studie bekannt.

Liegenschaftsweite Probenahme zur geochemischen Auswertung in Novo Cruzeiro

Die erste Beprobung soll Atlantico einen Überblick über die geochemischen Eigenschaften der gesamten Liegenschaft von Novo Cruzeiro verschaffen. Bachsedimentproben wurden mit einer Nenndichte von ungefähr einer Probe pro 1,45 km² gesammelt, wobei feinkörnige Bachsedimente als natürliche Mischproben der stromaufwärts liegenden Einzugsgebiete herangezogen wurden. Zusammen mit den Gesteinsproben bietet das Programm eine umfassende Frühphasenprüfung zur Einstufung von Entwässerungsgebieten und als Orientierungshilfe für nachfolgende Feldarbeiten.

Abbildung 2. Standorte der ersten Probenahmen von Bachsedimenten und Gesteinssplittern auf den Novo-Cruzeiro-Liegenschaften, die den liegenschaftsweiten Umfang des ersten Oberflächenprobenahmeprogramms von Atlantico veranschaulichen.

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Warum MREO-Anteile wichtig sind

TREO ("total rare earth oxide") gibt den gesamten Seltenerdoxidgehalt in einer Probe an. Mit MREO als Prozentsatz von TREO wird dieser Gehalt aufgeschlüsselt und nicht nur der Gesamtwert der Seltenen Erden angegeben. Zu den Magnetischen Seltenerdoxiden gehören Neodym-, Praseodym-, Dysprosium- und Terbiumoxide. Sie finden in Hochleistungs-Permanentmagneten Verwendung.

Die erhöhten Seltenerdwerte und MREO-Anteile werden Atlantico dabei unterstützen zu bewerten, ob Teile des verwitterten Regoliths des Projektgebiets und der stromaufwärts liegenden Einzugsgebiete eine weitere Untersuchung im Hinblick auf eine mögliche Seltenerdmineralisierung vom Ionenadsorptions-Ton-(IAC)-Typ rechtfertigen. Atlantico nutzt diese chemischen Merkmale zusammen mit den kartierten Thorium-, Bismut-, Molybdän- und Seltenerdvorkommen für die Priorisierung der nächsten Explorationsmaßnahmen.

Kreisförmiges Thorium-Seltenerd-radiometrisches Ziel, gestützt durch Bismut und Molybdän

Atlantico hat auch ein kreisförmiges radiometrisches thoriumreiches Gebiet identifiziert, das mit anomalen Bismut-, Molybdän- und Seltenerdelementen in Verbindung steht. Zusammen bieten diese Seltenerd-, Thorium-, Bismut- und Molybdän-Anomalien ein konkretes Ziel für die nächste Phase der Feldauswertung des Unternehmens.

Abbildung 3. Radiometrische Bilder mit Thorium und Bachsedimentanalysen mit Bismut und Molybdän aus dem kreisförmigen Zielgebiet bei Atlanticos Novo Cruzeiro Lithium- und Seltenerd-Projekt.

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Bedeutung des kreisförmigen Thorium-Seltenerd-Zielgebiets

Mehrere Bachsedimentproben ergaben anomale Bismut- und Molybdänwerte (die stärkste Zone ist durch einen gepunkteten roten Kreis in Abbildung 3 hervorgehoben). Dieser Bereich fällt mit einem kreisförmigen radiometrischen thoriumreichen Gebiet und Seltenerd-Anomalien zusammen. Da Thorium relativ immobil ist, stellt das kreisförmige radiometrische thoriumreiche Gebiet einen nützlichen geologischen Marker für die anschließende Feldprüfung dar.

Das Merkmal wird als möglicher post-tektonischer Intrusivkörper interpretiert und als vorrangiges Ziel für Felduntersuchungen betrachtet. Bemerkenswert ist, dass auch in Bächen, die dieses Merkmal entwässern, Seltenerd-Anomalien gemeldet wurden, wodurch die radiometrische Thorium-Anomalie sowie die Geochemie von Bismut und Molybdän direkt mit Atlanticos Seltenerd-Explorationsfokus in Verbindung gebracht werden.

Empfohlene Anschlussarbeiten

Der technische Bericht empfahl eine erste Phase der Anschlussarbeiten in Novo Cruzeiro, wie beispielsweise Felduntersuchung, Kartierung, Prospektion und zusätzliche geochemische Probenahmen rund um die Thorium-, Bismut- und Molybdän-Anomalie und die damit verbundenen Entwässerungsgebiete. Der technische Bericht identifizierte außerdem separate Lithium-Pathfinder-Gebiete als Teil der umfassenderen Explorationspipeline von Novo Cruzeiro in der Frühphase. Atlantico beabsichtigt, diese Schichten als Orientierung für die systematischen Explorationsarbeiten der nächsten Phase zu nutzen.

Offenlegung von Projekten in der Frühphase

Novo Cruzeiro ist nach wie vor ein Explorationsprojekt in einem frühen Stadium, bei dem bislang keine Bohrungen durchgeführt wurden. Die im technischen Bericht empfohlenen Anschlussarbeiten umfassen zusätzliche Probenahmen, Kartierung, Geophysik und das Anlegen von Schürfgräben zur Analyse der in dieser Pressemitteilung erörterten Ziele.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die in dieser Pressemitteilung zusammengefassten wissenschaftlichen und technischen Informationen stammen aus dem eingereichten technischen Bericht des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the Novo Cruzeiro Lithium & REE Project, Early-Stage Exploration, Eastern Brazil Lithium Province, Minas Gerais, Brazil" vom 9. Februar 2026 (der "technische Bericht"). Für vollständige Probenahme- und Analyseverfahren wird auf diesen Bericht verwiesen. In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse gemeldet.

Die für die hierin erörterten Bachsediment- und Gesteinssplitterproben anwendbaren Probenahmeverfahren, Analyseverfahren, Laborprotokolle und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollmaßnahmen ("QA/QC") sind im technischen Bericht detailliert beschrieben. Das QA/QC-Programm umfasste die Anwendung branchenüblicher Verfahren, die für ein regionales Explorationsprogramm in einem frühen Stadium als geeignet erachtet wurden, einschließlich Laborqualitätskontrollprotokollen und Datenverifizierung durch die qualifizierte Person.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo, als qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung dargestellten geologischen Interpretationen und technischen Offenlegungen geprüft und bestätigt, dass diese mit den Informationen im eingereichten NI 43-101-Technischen Bericht des Unternehmens vom 9. Februar 2026 übereinstimmen. Herr Smith ist aufgrund seiner Funktion als Mitglied des Beirats des Unternehmens im Sinne des National Instrument 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Atlantico Energy Metals Corp.

Atlantico Energy Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das auf einer einfachen Überzeugung basiert: Eine Zukunft mit sauberer Energie benötigt kritische Mineralien. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Novo Cruzeiro Lithium- und Seltenerdelemente-Projekt im Nordosten von Minas Gerais, Brasilien, in der Region, die als Brasiliens Lithium Valley bekannt ist. Disziplinierte technische Arbeiten, transparente Offenlegung und verantwortungsvolle Exploration kennzeichnen Atlanticos Vorgehen in Novo Cruzeiro, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre liegt und gleichzeitig ein positiver Beitrag für die lokalen Gemeinden und Regionen geleistet wird, in denen das Unternehmen tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bonn Smith, Präsident und CEO

Tel.: +1 (855) 258-6463

E-Mail: info@atlantico.energy

Website: https://www.atlantico.energy/

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Warnhinweis zur technischen Offenlegung

Diese Pressemitteilung fasst ausgewählte Informationen aus dem technischen Bericht über das Lithium- und REE-Projekt Novo Cruzeiro vom 9. Februar 2026 zusammen. Sie sollte zusammen mit dem vollständigen technischen Bericht gelesen werden. Die hierin zusammengefassten Informationen stellen weder eine Mineralressource, noch eine Mineralreserve, eine Wirtschaftsanalyse noch eine Bestätigung der wirtschaftlichen Mineralisierung dar. Zusätzliche Exploration, Probenahme, Analyse und technische Überprüfung sind erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens, Anschlussarbeiten, Zielrangfolgen, Zielkonzepte, Feldauswertung, geochemische Probenahme, Kartierung, Prospektion, Geophysik, dem Anlegen von Schürfgräben, der technischen Überprüfung, der potenziellen Bedeutung von Seltenerdoxid- und magnetischen Seltenerdoxidanteilen, radiometrischen Merkmale von Thorium, Bismut, Molybdän und Lithium-Pathfinder-Ergebnisse, der Interpretation der Explorationsergebnisse und der Zielarchitektur in Novo Cruzeiro durch das Unternehmen sowie dem Ziel des Unternehmens, Novo Cruzeiro durch disziplinierte technische Arbeit und transparente Offenlegung voranzubringen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, des fortgesetzten Zugangs zum Projektgebiet, der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und Auftragnehmern, der Zuverlässigkeit historischer und aktueller technischer Informationen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, geplante Explorationsaktivitäten abzuschließen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, der Projektentwicklung in der Frühphase, Rohstoffpreisen, Kapitalmärkten, Genehmigungsverfahren, Umwelt- und Regulierungsfragen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in Brasilien, Fragen des Eigentumsrechts und des Zugangs, der technischen Interpretation sowie dem Risiko, dass zukünftige Explorationsarbeiten nicht zur Entdeckung oder Abgrenzung von Mineralressourcen oder Mineralreserven führen.

Man sollte sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Atlantico Energy Metals Corp. Kanada ISIN: CA04916K1003 EQS News ID: 2363058

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