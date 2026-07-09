EQS-News: Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau

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Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau



09.07.2026 / 13:19 CET/CEST

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Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau

Hamburg, 09. Juli 2026 – Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz in Höhe von 153,3 Mio. EUR und liegt damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (30. Juni 2025: 154,8 Mio. EUR; -0,9 %).

Zum 30. Juni 2026 umfasste das Standortnetz 902 Filialen (31. Dezember 2025: 904 Filialen). Es wird unverändert erwartet, dass die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern zum Jahresende 2026 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen wird.

Der Halbjahresfinanzbericht mit den ausführlichen Geschäftszahlen wird im September 2026 veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

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