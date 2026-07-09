EQS-News: Die Fans näher ans Spiel bringen: Hisense verbessert das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ durch Display-Innovationen

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Die Fans näher ans Spiel bringen: Hisense verbessert das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ durch Display-Innovationen



09.07.2026 / 14:00 CET/CEST

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QINGDAO, China, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte sowie offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, ermöglicht es Fußballfans, jedes Spiel dank seiner neuesten Premium-TV-Innovationen noch realistischer, intensiver und spannender zu erleben.

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Ob es nun die Spannung eines Last-Minute-Tores, die Atmosphäre im Stadion oder jede noch so subtile Bewegung auf dem Spielfeld ist – die Technologien von Hisense wurden entwickelt, um den Zuschauern das Geschehen durch eine bessere Bildqualität, flüssigere Bewegungen und ein kinoreifes Seherlebnis näherzubringen. Von schnellen Kontern bis hin zu dramatischen spielentscheidenden Momenten: Jedes Einzelbild wird optimiert, um mehr Klarheit und Realismus zu bieten.

Hinter diesen fesselnden Seherlebnissen steht die anhaltende Führungsrolle von Hisense bei der Innovation im Bereich der Display-Technologie. Als The Origin of RGB MiniLED treibt Hisense die Display-Leistung durch seine firmeneigene RGB-MiniLED-Technologie weiter voran. Durch die unabhängige Steuerung der roten, grünen und blauen Lichtquellen sorgt die Technologie für verbesserte Helligkeit, eine reichhaltigere Farbwiedergabe und höhere Bildpräzision, wodurch jeder Pass, jeder Zweikampf und jeder Jubelmoment auf ultragroßen Bildschirmen mit außergewöhnlicher Klarheit zum Leben erweckt wird. Das Ergebnis ist ein ausgewogeneres, naturgetreues Bild, das es den Fans ermöglicht, das Spiel genau so zu genießen, wie es sich entfaltet.

Auf dieser Dynamik aufbauend wird Hisense als erste TV-Marke weltweit Dolby Vision 2 in seiner neuesten Premium-TV-Produktreihe einführen. Dolby Vision 2 wurde speziell entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen an das heutige Fernseherlebnis gerecht zu werden. Mit Innovationen wie der Image Engine der nächsten Generation von Dolby, Content Intelligence und Authentic Motion ermöglicht Dolby Vision 2 den Produzenten, Geschichten noch lebensechter, präziser und emotional eindringlicher zu erzählen, und passt das Bild Ihres Fernsehers dynamisch an das an, was Sie gerade sehen und wo Sie es sehen – sodass alles mühelos großartig aussieht.

Während sich das weltweite Publikum zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ versammelt, setzt sich Hisense weiterhin dafür ein, bedeutende Innovationen zu liefern, die die Art und Weise bereichern, wie Menschen die größten Sportmomente der Welt verfolgen, erleben und miteinander verbinden.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Cision

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