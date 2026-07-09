EQS-News: OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an

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OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an



09.07.2026 / 18:46 CET/CEST

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OHB gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und kündigt Abschluss der Kapitalerhöhung an

OHB (ISIN: DE0005936124, Prime Standard), Europas führende reine Raumfahrtfirma, veröffentlicht heute die Ergebnisse des Bezugsangebots im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten. Die Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 wurde am 22. Juni 2026 beschlossen und angekündigt. Sie umfasst die Ausgabe von bis zu 1.702.480 neuen Aktien gegen Bareinlagen in zwei Tranchen und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026.

Da die Hauptaktionäre der Gesellschaft auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichteten, wurden 94,30 % der neuen Aktien – entsprechend 1.605.388 neue Aktien der ersten Tranche – zusammen mit 1.394.612 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Orchid Lux HoldCo S.à r.l., einer Gesellschaft, die mittelbar von Gesellschaften gehalten wird, die von mit KKR & Co. Inc. verbundenen Unternehmen beraten werden, an qualifizierte internationale Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von EUR 300 je Aktie verkauft. Die Privatplatzierung endete am 24. Juni 2026. Die neuen Aktien aus der ersten Tranche wurden am 25. Juni 2026 zum Börsenhandel zugelassen und sind seit dem 26. Juni 2026 handelbar.

Während der Bezugsperiode vom 25. Juni 2026 bis zum 8. Juli 2026 wurden den übrigen Aktionären der Gesellschaft bis zu 97.092 neue Aktien der zweiten Tranche zu einem Bezugspreis von EUR 300 je neuer Aktie angeboten. Bis zum Ende der Bezugsperiode wurden von diesen Aktionären oder Käufern von Bezugsrechten Bezugsrechte für 7.635 neue Aktien ausgeübt. Nicht ausgeübte oder nicht veräußerte Bezugsrechte sind wertlos verfallen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 7.635 neuen Aktien beschlossen. Die Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird für den 10. Juli 2026 erwartet. Mit der Eintragung wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 20.827.928,00 betragen und in 20.827.928 Aktien eingeteilt sein. Die Zulassung der neuen Aktien der zweiten Tranche zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und Prime Standard wird für den 13. Juli 2026 erwartet. Der Handel dieser Aktien soll am 14. Juli 2026 aufgenommen werden.

Die Bruttoerlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien beider Tranchen werden rund EUR 484 Mio. betragen und vollständig OHB zufließen.

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