EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



09.07.2026 / 09:39 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Brockhaus Technologies AG Straße, Hausnr.: Thurn-und-Taxis-Platz 6 PLZ: 60313 Ort: Frankfurt am Main

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299007DQ4OLATJQIX97

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten X Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Andreas Peiker

Geburtsdatum: 23.04.1951

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

SFCMG Beteiligungs- GmbH & Co. KGaA



5. Datum der Schwellenberührung: 01.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,04 % 0,00 % 5,04 % 10.447.666 letzte Mitteilung 4,82 % 0,00 % 4,82 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2GSU42 0 527.000 0,00 % 5,04 % Summe 527.000 5,04 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Andreas Peiker % % % peikerVermögensverwaltungs-GmbH % % % SFCMG Beteiligungs-GmbH & Co. KGaA 5,04 % % 5,04 % - % % % Andreas Peiker % % % SFCMG Beteiligungs-GmbH & Co. KGaA 5,04 % % 5,04 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Der Meldepflichtige erlangte von der Schwellenberührung mit der Veröffentlichung des Emittenten nach § 41 Absatz 1 WpHG vom 3. Juli 2026 Kenntnis.

Datum

08.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Technologies AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/

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