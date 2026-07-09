Etwa 5100 Hitzetote in Deutschland – Wärmster Juni in Westeuropa

Berlin/Brüssel, 09. ⁠Jul (Reuters) - Die extreme Hitzewelle Ende Juni hat in Deutschland nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu etwa 5100 hitzebedingten Todesfällen geführt. Das Statistische Bundesamt gehe für die betreffende Kalenderwoche sogar von einer Übersterblichkeit von geschätzt 6800 Fällen aus, teilte das RKI als zentrale Gesundheitsbehörde am Donnerstag ‌mit. Der Juni war in Westeuropa der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der Klimawandeldienst Copernicus (C3S) der EU mitteilte.

Die Grünen kritisierten die Bundesregierung. Ihre Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge ⁠warf Bundeskanzler ⁠Friedrich Merz (CDU) im Bundestag vor, sich trotz der hohen Opferzahl nicht zu der Hitzewelle geäußert zu haben. Stattdessen entschärfe die Koalition die Klimaschutzgesetze. Dröge forderte erneut ein Sofortprogramm, um Schulen und Pflegeeinrichtungen mit Klimaanlagen auszustatten. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte jüngst darauf verwiesen, dass Länder und Kommunen bereits 100 Milliarden Euro für Infrastruktur-Investitionen erhalten hätten, die auch ‌dafür genutzt werden könnten.

"Aus meiner Sicht sollte es einen ‌Gedenktag für die Opfer der Klimakrise geben", sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, Reuters. "Die RKI-Zahlen sind die erschütternde Erinnerung daran, dass die Klimakrise auch in Deutschland eine tödliche Realität ⁠ist." Oft seien es ältere Frauen, die in überhitzten Wohnungen einen stillen Hitzetod stürben.

DURCHSCHNITTSTEMPERATUR ‌DREI GRAD ÜBER DEM MITTEL

Dem RKI zufolge ⁠führt die Hitzeeinwirkung selten unmittelbar zum Tod. Meist sei es die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen. Besonders gefährdet seien daher ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. In den Jahren 2018 und 2019 waren laut RKI mit ‌8400 und 6900 Todesfällen die bislang höchsten ⁠hitzebedingten Sterbefallzahlen der vergangenen Dekade verzeichnet worden.

Insgesamt ⁠hat Westeuropa laut Klimawandeldienst Copernicus seinen wärmsten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad Celsius und damit mehr als drei Grad über dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020. Weltweit war es zudem der zweitwärmste Juni.

Nach Angaben nationaler Behörden wurden auch in Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden mehr als 4700 zusätzliche Todesfälle gemeldet. "Der Juni 2026 hat unterstrichen, wie tiefgreifend sich das Klima verändert", sagte Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage.

(Bericht von Holger Hansen ⁠und Andreas Rinke in Berlin und Kate Abnett in BrüsselRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)