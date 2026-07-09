Anhaltend hohe Unsicherheit spricht gegen Fingerzeig zum Zinskurs
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die EZB hält sich nach der jüngsten Zinserhöhung angesichts der unsicheren Lage im Nahen Osten alle Optionen offen und will ihren weiteren geldpolitischen Kurs von der Inflationsentwicklung abhängig machen.
Quelle: rarrarorro/Shutterstock.com
Bei der jüngsten Zinserhöhung hat die EZB angesichts der fragilen Lage in Nahost den weiteren Kurs bewusst offengelassen. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der EZB-Ratssitzung vom Juni hervor. "Angesichts der anhaltend hohen Unsicherheit war es wichtig, von einer Orientierungshilfe zum künftigen Zinspfad abzusehen", heißt es darin.
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