Anhaltend hohe Unsicherheit spricht gegen Fingerzeig zum Zinskurs

Bei der jüngsten Zinserhöhung hat die EZB angesichts der fragilen Lage in Nahost den weiteren Kurs bewusst offengelassen. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der EZB-Ratssitzung vom Juni hervor. "Angesichts der anhaltend hohen Unsicherheit war es wichtig, ‌von einer Orientierungshilfe zum künftigen Zinspfad abzusehen", heißt es darin.

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