Ferrari: Bei 330 Dollar würde ich vor den Zahlen kaufen

Was bewegt die Aktie?

Ein Teil der zurückhaltenden Nachfrage stammt aus dem Nahen Osten, wo Kunden angesichts der Krise Bestellungen zurückstellen. Trotzdem sind die Analysten überwiegend positiv. Bank of America hebt das Kursziel von 403 Dollar auf 458 Dollar und begründet das mit neuen Modellen, die die Bestellungen ankurbeln sollen, darunter wieder ein Zwölfzylinder.

Die Bank sieht die von Ferrari für 2030 angepeilte Ebit-Marge von über 30 Prozent möglicherweise schon 2027 erreicht und rechnet mit rund 32 Prozent Marge und etwa neun Prozent Gewinnwachstum pro Jahr, deutlich über Ferraris eigener Prognose von rund sechs Prozent.

Auch andere Häuser sind positiv. Wolfe Research startet die Coverage mit 382 Dollar, UBS hebt auf 497 Dollar an, die Deutsche Bank sieht 460 Dollar. Morgan Stanley stuft von Equal Weight auf Overweight und ruft 438 Dollar aus. Die Quartalszahlen folgen in rund drei Wochen und könnten der nächste Katalysator sein.

Charttechnik

Zuletzt gelang ein wichtiger Ausbruch über die alte Trendlinie, die jetzt als Unterstützung getestet wird. Wichtig ist, dass die Aktie den Bereich um 375 Dollar hält und wieder in Richtung 400 Dollar steigt. Das Analystenziel um 460 Dollar deckt sich mit alten Zwischentiefs und ist charttechnisch gut begründet.

Martins Einschätzung

Ich orientiere mich eher an den Zielen um 460 Dollar als an den 500 Dollar, denn an solchen Niveaus folgen oft erst deutliche Rücksetzer. Sollte die Aktie wegen der Spannungen im Nahen Osten in Richtung 325 bis 330 Dollar fallen, wäre das vor den Zahlen eine sehr gute Einstiegschance. Nach dem jüngsten Anstieg halte ich mich vorerst zurück.