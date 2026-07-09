Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGRANA Beteiligungs-AGBericht 1. Quartal 2027
AritziaBericht 1. Quartal 2027
Byrna TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
EuroprisBericht 2. Quartal 2026
Fast RetailingBericht 3. Quartal 2026
FlerieBericht 2. Quartal 2026
Norwegian Energy CompanyBericht 2. Quartal 2026
PepsiCoBericht 2. Quartal 2026
PlejdBericht 2. Quartal 2026
RorzeBericht 1. Quartal 2026
Seven & IBericht 1. Quartal 2027
Simply Good FoodsBericht 3. Quartal 2026
Stolt-NielsenBericht 2. Quartal 2026
SüdzuckerBericht 1. Quartal 2027
WD-40Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PepsiCo
Südzucker
Norwegian Energy Company
AGRANA Beteiligungs-AG
Fast Retailing
Stolt-Nielsen
Seven & I
WD-40
Flerie
Europris
Aritzia
Plejd
Simply Good Foods
Rorze
Byrna Technologies

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