Forscher: Zahl der Firmenpleiten so hoch wie seit 21 Jahren nicht mehr

Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - In Deutschland hat es einer Studie zufolge im Frühjahr so viele Firmenpleiten gegeben wie seit 21 Jahren nicht mehr. Von April bis Juni wurden insgesamt ‌4996 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Das ist ⁠der ⁠höchste Stand seit dem zweiten Quartal 2005. Die Zahl der Firmenpleiten kletterte gegenüber dem ersten Quartal 2026 um neun Prozent: "Der Anstieg erfasst nahezu alle großen Branchen", teilten die Forscher weiter mit. Laut dem IWH-Insolvenztrend ‌gab es allein im Juni ‌1702 Firmenpleiten. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vormonat und sogar 20 Prozent mehr als im Juni 2025.

"Die ⁠aktuellen Zahlen zeigen, dass das Insolvenzgeschehen weiterhin auf einem ‌außergewöhnlich hohen Niveau liegt", ⁠sagte Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung. Die Lage sei schwierig: Die Insolvenzen träfen die Wirtschaft in der Breite. "Viele Branchen und Regionen sind gleichzeitig betroffen. ‌Für das dritte Quartal ⁠ist weiterhin mit höheren ⁠Insolvenzzahlen als im Vorjahr zu rechnen", sagte der IWH-Experte.

Der IWH-Insolvenztrend gilt als ein Frühindikator für das Insolvenzgeschehen und die wirtschaftliche Entwicklung. Für seine Analysen wertet das Institut aus Sachsen-Anhalt die aktuellen Insolvenzbekanntmachungen der deutschen Registergerichte aus und verknüpft sie mit Bilanzkennzahlen betroffener Unternehmen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)