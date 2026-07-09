Rüstungs-Aktie

Hensoldt: Die Rally hatte keine Substanz

onvista · Uhr

Die Hensoldt-Aktie verliert mehr als fünf Prozent nach einem Downgrade von MWB Research. Die auf den Rüstungssektor spezialisierte Agentur senkt die Einstufung von Halten auf Verkaufen und ruft ein Kursziel von 62 Euro aus. Der vorherige Anstieg hatte keine fundamentale Grundlage.

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Was bewegt die Aktie?

Vor dem Nato-Gipfel stieg die Hensoldt-Aktie von 64 Euro auf rund 81 Euro und damit um mehr als 25 Prozent in kurzer Zeit. Nach dem Gipfel stellen die Analysten fest, dass diese Rally keine Substanz hatte: keine neuen Verträge, keine konkreten Budgetzuweisungen, keine Beschaffungsentscheidungen. An der Ausgangslage änderte sich nichts außer einer dynamischen Sentiment-Rally.

Zusätzlich verschieben sich die Prioritäten. Auf dem Nato-Gipfel rückten die Investitionen weg von Landsystemen hin zu Marine und Luftwaffe, also weg von Hensoldts Spezialgebieten. Neue Wettbewerber wie SAP gewinnen zudem Marktanteile. Die Bewertung bleibt hoch: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 40, für 2027 bei 39 und für 2028 noch bei 27.

Charttechnik

Die Aktie zeigt eine Sequenz fallender Hochpunkte. War die jüngste Erholung bis in den Bereich von 80 Euro nur das nächste fallende Hoch, folgt als logische Konsequenz ein weiteres fallendes Tief. Das Kursziel von 62 Euro liegt auf einem wichtigen Unterstützungslevel und impliziert ein leicht neues Tief.

Martins Einschätzung

Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 preist der Markt Perfektion ein. Fehlt diese Perfektion in den Ergebnissen, drohen heftige Rücksetzer. Ich bleibe deshalb bei Hensoldt sehr vorsichtig und sehe weiteres Abwärtspotenzial.

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