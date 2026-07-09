Hohe Ölpreise beflügeln OMV - Nahost-Konflikt kostet aber Absatz

Wien, 09. ⁠Jul (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV profitiert im zweiten Quartal von gestiegenen Energiepreisen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Trading Update hervorgeht, rechnet das Unternehmen in seinem wichtigsten Geschäftsbereich, der Suche nach und Förderung von ‌Öl und Gas (Exploration und Produktion), mit einem höheren operativen Ergebnis als zu Jahresbeginn. Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis kletterte auf 97,80 Dollar je Barrel ⁠von 72,30 ⁠Dollar im Vorquartal, der Erdgaspreis stieg auf 37,80 Euro je Megawattstunde (MWh) von 31,10 Euro. Dieser positive Markteffekt falle jedoch um etwa 120 bis 150 Millionen Euro geringer aus als in Modellrechnungen angenommen, teilte OMV mit. Als Gründe nannte der Konzern Beeinträchtigungen der Verkaufsmengen durch den Konflikt ‌im Nahen Osten sowie eine höhere Besteuerung ‌in Rumänien. Die Gesamtproduktion stieg leicht auf 291.000 Barrel Öläquivalent pro Tag nach 288.000 Barrel im Vorquartal.

Auch im Kraftstoffgeschäft (Fuels) rechnet OMV mit einer deutlichen Erholung. Das ⁠operative Ergebnis (CCS) vor Sondereffekten werde im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich deutlich steigen. ‌Unterstützt werde dies durch den Wegfall ⁠eines negativen Einmaleffekts von rund 100 Millionen Euro aus dem Vorquartal sowie durch höhere Raffinerie-Referenzmargen. Ein vorteilhafterer Produktionsmix und eine höhere Auslastung der europäischen Raffinerien von 90 Prozent nach 87 Prozent im ‌Vorquartal dürften die negativen Auswirkungen ⁠regulatorischer Maßnahmen in Österreich und Rumänien ⁠mehr als ausgleichen.

Im Chemiegeschäft erwartet der Konzern dank gestiegener Preise für Olefine und Polyolefine ebenfalls ein höheres operatives Ergebnis vor Sondereffekten. Das Basischemikaliengeschäft profitiere von deutlich höheren Margen, hieß es weiter. Höhere Rabatte und eine geringere Auslastung der Steamcracker auf 77 Prozent nach 85 Prozent im Vorquartal dürften diesen positiven Effekt jedoch teilweise abschwächen. Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal will die OMV am 31. Juli vorlegen.

(Bericht ⁠von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)