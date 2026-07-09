Indien möchte mehr Uran aus Australien für Stromerzeugung

MELBOURNE/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indien will mehr Uran aus Australien für die Stromerzeugung in Atomkraftwerken importieren. "Heute haben wir eine wichtige Einigung im Bereich der Nuklearenergie erzielt", sagte der indische Premierminister Narendra Modi laut seinem Büro während eines Besuchs in Melbourne. Die Einigung werde den Weg für die Uranlieferung aus Australien öffnen und "unseren Zielen bei sauberer Energie neue Stärke verleihen".

Das bevölkerungsreichste Land der Erde treibt angesichts seines wachsenden Energiebedarfs den Ausbau der Kernkraft voran. Ziel ist es nach eigenen Angaben, die derzeit installierte Kraftwerkskapazität bis 2047 von derzeit 8,78 Gigawatt auf 100 Gigawatt zu erhöhen.

Australien verfügt über die weltgrößten bekannten Uranvorkommen. Beide Seiten hätten jetzt die nötigen Verwaltungsregeln vereinbart, damit Australien Uran nach Indien "für ausschließlich friedliche Zwecke" exportieren könne, teilte das Außenministerium in Neu-Delhi nach den Gesprächen Modis mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese mit. Beide Seiten machten keine Angaben über Lieferumfang oder Zeiten.

Nuklearkooperation

Bereits 2015 war ein Abkommen zwischen beiden Ländern über die Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung der Kernenergie in Kraft getreten. Laut einem Bericht des australischen Bergbauunternehmens Cauldron Energy für das Parlament vom Januar dieses Jahres gab es anfänglich kleinere Lieferungen. "Australien beliefert Indien derzeit nicht regelmäßig."

Modi war zum jährlichen Gipfeltreffen beider Länder nach Melbourne gereist. Unter anderem kündigten sie an, ihre Verteidigungs- und Sicherheitskooperation in der Indio-Pazifik-Region stärken zu wollen./dg/DP/jha