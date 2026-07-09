Iran greift US-Militärstützpunkte in Golfstaaten an

- von Nayera ⁠Abdallah und Humeyra Pamuk und Gram Slattery

Dubai/Ankara, 09. Jul (Reuters) - Der Iran hat am Donnerstag nach eigenen Angaben US-Militäreinrichtungen in benachbarten Golfstaaten angegriffen und damit das vor drei Wochen vereinbarte Waffenstillstandsabkommen an den Rand des Scheiterns gebracht. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf US-Luftschläge gegen iranische Küsten- und Ostprovinzen am Mittwoch. Die iranische Armee teilte über staatliche Medien mit, sie habe US-Patriot-Systeme in Kuwait, eine Frühwarnstation in Katar sowie ein ‌Treibstofflager der US-Armee in Bahrain mit Drohnen attackiert. Eine Person sei in Kuwait durch herabfallende Trümmerteile verletzt worden.

Örtliche Behörden in Kuwait teilten mit, die Streitkräfte des Landes hätten einen Marschflugkörper, drei ballistische Raketen und zehn Drohnen abgefangen. Das US-Militär hatte am ⁠Mittwoch erklärt, seine jüngsten ⁠Angriffe auf rund 90 iranische Ziele sollten die Straße von Hormus offenhalten. Drei Tanker waren zuvor in der strategisch wichtigen Meerenge unter Beschuss geraten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die US-Militärschläge als Vergeltung für die Angriffe auf die Schiffe.

"Wenn das noch einmal passiert, wird es noch viel schlimmer werden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zugleich erklärte er am Rande des Nato-Gipfels in der Türkei, er glaube nicht an eine Eskalation zu einem umfassenden Konflikt. Auf die Frage, ob die Vereinbarung mit dem Iran hinfällig sei, sagte ‌Trump jedoch: "Für mich ist das Abkommen Geschichte. Ich will nichts mit ihnen zu ‌tun haben." Er bezeichnete die iranische Führung zudem als "ehrlos".

DIE USA MÜSSEN ERST NOCH LERNEN

Die Führung in Teheran weist die Verantwortung für die Angriffe auf die Handelsschiffe zwar nicht direkt von sich, nutzt solche Aktionen Analysten zufolge jedoch als Druckmittel in Verhandlungen. Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf schrieb ⁠auf der Plattform X: "Die USA müssen erst noch lernen, dass Schikanen und das Brechen von Zusagen nicht mehr ungestraft bleiben. Um es ‌klar zu sagen: Wenn Sie zuschlagen, schlagen wir zurück." Die Straße ⁠von Hormus werde nur unter iranischen Bedingungen wieder geöffnet, nicht durch US-Drohungen.

Die US-Angriffe am Mittwoch und Donnerstag töteten nach Angaben iranischer Behörden in fünf Provinzen 14 Menschen und verletzten 78 weitere. Die Nachrichtenagentur Fars meldete zudem, dass eine für Handelsrouten mit Russland und China genutzte Eisenbahnbrücke getroffen worden sei.

Katars Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani verurteilte in einem ‌Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi die Angriffe auf die ⁠Handelsschiffe in der Straße von Hormus und rief zur Rückkehr ⁠an den Verhandlungstisch auf. Katar beherbergt den größten US-Militärstützpunkt in der Region und vermittelt regelmäßig zwischen Washington und Teheran. Eines der drei in dieser Woche getroffenen Schiffe, der katarische Flüssiggastanker Al Rekayyat, lag nach einem Treffer am späten Dienstagabend weiterhin manövrierunfähig vor der omanischen Küste.

ÖLPREIS GIBT WIEDER NACH - ANLEGER WÄGEN AB

Die erneute Eskalation fällt mit den Vorbereitungen für das Begräbnis des getöteten geistlichen Oberhaupts des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, am Donnerstag in der heiligen Stadt Maschhad zusammen. Chamenei war am ersten Tag des Krieges, dem 28. Februar, bei einem US-Luftangriff ums Leben gekommen. Seitdem hat der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen, über die vor Kriegsbeginn etwa ein Fünftel des weltweit benötigten Erdöls transportiert wurde.

Die Ölpreise, die wegen der Sorgen über mögliche ⁠Lieferengpässe zunächst stark gestiegen waren, gaben am Donnerstag wieder nach. Anleger wägten ab, ob es sich bei den jüngsten Gefechten um eine vorübergehende taktische Eskalation handle oder ob der Waffenstillstand endgültig gescheitert sei.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Gareth Jones und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)