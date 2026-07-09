Irans Außenministerium verurteilt US-Angriffe
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat die Luftangriffe des US-Militärs scharf verurteilt. In einer Mitteilung warf das Ministerium den USA mit der Bombardierung zweier Eisenbahnbrücken im Nordosten Kriegsverbrechen vor. Das Ministerium bezeichnete die US-Regierung in ihrer Erklärung als "bösartig und psychisch gestört". Die Angriffe in den vergangenen 48 Stunden seien ein "klarer Beleg für Vertragsbruch, Niedertracht, Kriegstreiberei"./arb/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Iran-KriegWeltschifffahrtsorganisation warnt vor Durchfahrt durch Hormus-Passagegestern, 12:16 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Hersteller elektronischer KomponentenApple-Zulieferer Luxshare verpatzt Börsendebüt in Hongkongheute, 08:39 Uhr · Reuters
BankensektorCommerzbank-Chefin Orlopp signalisiert Gesprächsbereitschaft mit UniCreditheute, 08:26 Uhr · Reuters
Neue Angriffe auf IranKein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!gestern, 12:30 Uhr · onvista