IRW-News: ACCESS Newswire: Haier Europe ernennt Stagwell (STGW) nach einem Pitch-Verfahren von Ingenuity+ zur Kreativagentur für die Marke Haier

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Haier Europe ernennt Stagwell (STGW) nach einem Pitch-Verfahren von Ingenuity+ zur Kreativagentur für die Marke Haier

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LONDON, GB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2026 / Haier Europe ernennt heute Stagwell (NASDAQ:STGW), das Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI revolutioniert, nach einem von Ingenuity+ durchgeführten Pitch-Verfahren zur führenden Kreativagentur für die Marke Haier.

Haier ist bestrebt, hochwertige Haushaltsgeräte anzubieten, die mit intelligenter Technologie ausgestattet sind, ganz natürlich auf die Kunden zugeschnitten sind und diese jeden Tag dabei unterstützen, mit ihren sich wandelnden Bedürfnissen Schritt zu halten. Stagwell wurde ausgewählt, um die Marke Haier in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihren Markenslogan More Creation, More Possibilities durch kreative Kommunikation in ganz Europa zum Leben zu erwecken.

Unter der Koordination eines Kundenserviceteams mit Basis in der italienischen Niederlassung wird Stagwell die kreative Strategie und die Kampagnenentwicklung leiten und die Marke Haier in Europa dabei unterstützen, ihre Vision in eine verbraucherrelevante Kommunikationsplattform umzusetzen, die alle Märkte und Produktlinien abdeckt. Die Digitalagentur von Stagwell, Assembly Digital Commerce, wird Inhalte für Online- und E-Commerce-Kanäle bereitstellen.

Die Agentur wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung skalierbarer, konsistenter und modularer Inhalte spielen, die auf die Premium-Positionierung von Haier und das Bestreben abgestimmt sind, intelligente Technologie menschlicher, inspirierender und relevanter zu gestalten.

Silvia Gregorio, Brand and Digital Activation Director bei Haier Europe, sagte: Die nächste Wachstumsphase der Marke Haier in Europa erfordert einen strategischen Partner, der unsere Markenwerte vollständig versteht und gemeinsam mit dem Team inspirierende Inhalte liefert, die über alle Teams und Märkte hinweg einheitlich sind. Die internationale Ausrichtung von Stagwell, seine Expertise im digitalen Marketing und sein kooperativer Ansatz werden es uns ermöglichen, eine starke, skalierbare Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die sich auf die realen Möglichkeiten konzentriert, die das Haier-Ökosystem unseren Verbrauchern jeden Tag bietet.

James Denton-Clark, Chief Growth & Client Officer bei Stagwell Europe, sagte: Dieser Auftrag unterstreicht, wie sich Stagwell Europe weiterentwickelt, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Unser flexibles Modell ermöglicht es uns, hochkarätige Kreativität, die Markenbegeisterung weckt, mit der präzisen Umsetzung zu verbinden, die die Performance steigert. Wir freuen uns darauf, Haier Europe in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Gill Huber, Managing Partner bei Ingenuity+, sagte: Dies war ein zielgerichteter und sorgfältig durchdachter Prozess, der darauf abzielte, einen Partner zu finden, der in der Lage ist, die Technologieführerschaft von Haier in eine unverwechselbare und skalierbare europäische Kreativplattform umzusetzen. Stagwell beeindruckte das Haier-Team durch die Stärke seines strategischen Denkens, seinen Digital-First-Ansatz, sein erfahrenes Team und seine kooperative Energie. Wir freuen uns sehr, Haier während dieses Prozesses unterstützt zu haben, und sind gespannt darauf, die Entwicklung dieser Partnerschaft mitzuerleben.

Über HAIER

Haier ist die Haushaltsgerätemarke für Verbraucher, die Premium-Erlebnisse suchen. Fortschrittliche Technologie, herausragendes Design und maßgeschneiderte Erlebnisse sind die drei Grundpfeiler von Haier, die eine breite Palette vernetzter Produkte und Lösungen in den Bereichen Wasch-, Kühl-, Koch- und Klimageräte anbietet. Die Marke Haier ist Teil der Haier Smart Home Group und nimmt weltweit den ersten Platz bei Haushaltsgroßgeräten ein (*Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; % Stückanteil, Absatzdaten 2025) www.haier-europe.com.

Pressestelle: ComCubo Public Relations

Alessio Melillo: Mobil +39 347 0101202 - E-Mail alessio.melillo@comcubo.it

Manuela Lubrano: Mobil +39 375 916 3899 - E-Mail manuela.lubrano@comcubo.it

Francesca Vuono: Mobil +39 331 3592983 - E-Mail francesca.vuono@comcubo.it

Über Stagwell

Stagwell ist das globale Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI revolutioniert. Wir liefern skalierbare kreative Performance für die ambitioniertesten Marken der Welt und verbinden kulturprägende Kreativität mit modernster Technologie, um die Kunst und die Wissenschaft des Marketings in Einklang zu bringen. Unter der Führung von Unternehmern verfolgen unsere Spezialisten in über 45 Ländern ein gemeinsames Ziel: die Effektivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse unserer Kunden zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.stagwellglobal.com.

Über Ingenuity+

Ingenuity+ ist Teil von The Ingenuity Group, des größten britischen Vermittlers zwischen Marken und Agenturen sowie zwischen Agenturen und Marken. The Ingenuity Group, bestehend aus Ingenuity+, MAD//Fest, den MAD//Masters mit Rory Sutherland, Future Factory, Reg & Partners, Pearlfinders und Ingenuity, hat in den letzten zehn Jahren über 100.000 Verbindungen zwischen Marketingfachleuten und Agenturen hergestellt.

Mit Niederlassungen in London, Manchester und Glasgow unterstützt Ingenuity+ Marken dabei, ihre Marketingziele zu erreichen, indem es mithilfe fortschrittlicher Prozesse für die Suche, Auswahl und Beratung Agenturpartner auswählt, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gill Huber (Managing Partner): +447946 508 327 / gill.huber@ingenuitylondon.com

Richard Robinson (Executive Director): +447748 931 956 / richard.robinson@ingenuitylondon.com

Kontakt:

Quinn Werner

pr@stagwellglobal.com

QUELLE: Stagwell

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