IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex Critical Metals kündigt Notierung seiner Stammaktien an der Euronext Access Paris an

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex Critical Metals kündigt Notierung seiner Stammaktien an der Euronext Access Paris an

Vancouver, British Columbia - 9. Juli 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | Euronext Access Paris: MLAPX | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift (das Projekt Rift) innerhalb des Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass Euronext Paris die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens (ISIN: CA03753D1042, CUSIP: 03753D104) (die Stammaktien) zum Handel an der Euronext Access Paris genehmigt hat. Der Handel mit den Stammaktien an der Euronext Access Paris wird voraussichtlich am 9. Juli 2026 unter dem Kürzel MLAPX aufgenommen.

Wir freuen uns sehr darüber, diesen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und Kapitalmarktstrategie des Unternehmens zu erreichen, so Sean Charland, President und CEO von Apex. Die Zulassung unserer Stammaktien zum Handel an der Euronext Access Paris erweitert unsere Präsenz auf den europäischen Kapitalmärkten und wird voraussichtlich zu einer erhöhten Bekanntheit von Apex bei einem breiteren Spektrum von Anlegern führen, während wir unsere Unternehmensziele weiterverfolgen.

Es wird erwartet, dass die Notierung an der Euronext Access Paris dem Unternehmen eine verstärkte Sichtbarkeit bei europäischen Anlegern verschaffen, seine Aktionärsbasis erweitern und die Liquidität für die Stammaktien des Unternehmens verbessern wird. Die Notierung wird die bestehenden Notierungen des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse ergänzen und Anlegern in Europa einen besseren Zugang zum Handel mit den Stammaktien des Unternehmens ermöglichen. In Verbindung mit der Notierung der Stammaktien an der Euronext Access Paris wird kein Emissionsangebot durchgeführt und bestehende Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Notierung keinerlei Maßnahmen ergreifen. Die Stammaktien können weiterhin an der CSE unter dem Kürzel APXC, an der OTCQX unter dem Kürzel APXCF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 gehandelt werden. Die Zulassung der Stammaktien zum Handel an der Euronext Access Paris sollte die Meldepflichten des Unternehmens in Kanada nicht beeinträchtigen und Apex wird weiterhin alle geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Bestimmungen der CSE einhalten.

Sponsoren und Berater

In Verbindung mit der Notierung an der Euronext Access Paris fungierte die Firma Armanext Asesores, S.L. als Listing-Sponsor des Unternehmens und unterstützte Apex während des Zulassungsprozesses. Zeus Capital Ltd. diente in Verbindung mit der Notierung und dazugehörigen Kapitalmarktinitiativen als Berater von Apex. Cozen OConnor LLP agierte als kanadischer Rechtsbeistand von Apex und beriet das Unternehmen in Fragen des kanadischen Rechts und des Wertpapierrechts im Zusammenhang mit der Zulassung seiner Stammaktien zum Handel an der Euronext Access Paris.

Über Euronext Access Paris

Euronext Access Paris ist ein von Euronext Paris betriebener Handelsplatz, der Unternehmen Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten bietet und ihre Präsenz bei internationalen Anlegern stärkt. Mit der Zulassung zum Handel an der Euronext Access Paris erhofft sich Apex, sein Profil in der europäischen Investmentgemeinschaft schärfen und Anlegern, die sich am Unternehmen beteiligen wollen, einen zusätzlichen Handelsplatz bieten zu können.

Im Rahmen dieser Pressemitteilung erfolgt kein Emissionsangebot von Stammaktien, und diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien oder sonstigen Wertpapieren des Unternehmens dar; ebenso wenig wird das Unternehmen Wertpapiere in einer Jurisdiktion verkaufen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil weiterhin und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung (Trinity Zone) um bislang ungefähr 380 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont (Neo Zone) mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine aufstrebende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors von

APEX CRITICAL METALS CORP.

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, plant, schätzt, kann, wird, würde, könnte, sollte, weiterhin, potenziell, Chance und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Zulassung der Stammaktien zum Handel an der Euronext Access Paris; des voraussichtlichen Datums für den Handelsbeginn an der Euronext Access Paris; des voraussichtlichen Handelskürzels für die Stammaktien an der Euronext Access Paris; der erwarteten Vorteile der Notierung an der Euronext Access Paris, einschließlich erhöhter Sichtbarkeit, Liquidität und Zugang zu europäischen Anlegern; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Aktionärsbasis zu erweitern; sowie die zukünftigen Geschäftspläne, Ziele und die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass alle Voraussetzungen für die Aufnahme des Handels an der Euronext Access Paris rechtzeitig erfüllt werden, dass das Unternehmen die geltenden Anforderungen der Börsennotierung und der Wertpapiergesetze weiterhin einhalten wird und dass die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, marktbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Verzögerungen bei der Erfüllung der endgültigen Bedingungen für die Aufnahme des Handels an der Euronext Access Paris oder das Scheitern dieser Erfüllung; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder Börsenanforderungen; ungünstige Kapitalmarktbedingungen; Schwankungen an den Aktienmärkten; Veränderungen der Nachfrage oder der Stimmung der Anleger; Risiken im Zusammenhang mit den Geschäfts- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist und dass man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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