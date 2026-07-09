IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone schließt die Lücke zwischen Exosomenforschung und Wellnessmarkt

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone schließt die Lücke zwischen Exosomenforschung und Wellnessmarkt

Durch ihre Tochtergesellschaft Exo-Top erschließt NurExone Biologic den mexikanischen Wellnessmarkt. Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der Exosomen zunehmend als vielseitige Plattformtechnologie angesehen werden, die Biotechnologie, ästhetische Medizin und Premiumkosmetik miteinander verbindet.

Vom therapeutischen Ansatz zur dualen Plattformstrategie

NurExone Biologic Inc. entwickelt eine exosomenbasierte Plattformtechnologie für regenerative Therapien. Der Hauptfokus liegt auf Anwendungen bei akuten Rückenmarksverletzungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das Flaggschiff-Programm ExoPTEN nutzt von MSC (mesenchymalen Stammzellen) abgeleitete Exosomen, die mit einem firmeneigenen Molekül beladen sind. Es bleibt fest im regulierten pharmazeutischen Entwicklungsweg verankert.

Parallel dazu entsteht jedoch ein zweites und zunehmend relevantes Geschäftssegment: die kommerzielle Nutzung nativer, von MSC abgeleiteter Exosomen im Wellness- und Ästhetiksektor. Dieser Ansatz wird nun durch eine neue Vereinbarung für den mexikanischen Markt erstmals strukturiert und umgesetzt.

Mexiko-Abkommen schafft ersten kommerziellen Rahmen

Über ihre Tochtergesellschaft Exo-Top Inc., welche die Bioproduktion der Exosomen in den USA übernehmen wird, hat NurExone eine verbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit ExoLyra LLC geschlossen. Diese bildet die Basis für eine endgültige Vertriebsvereinbarung.

Der Kern der Vereinbarung ist die exklusive Vermarktung von Exo-Top-Exosomen in Mexiko. Der Vertrag soll innerhalb von 45 Tagen finalisiert werden. Damit entsteht der erste klar definierte kommerzielle Vertriebskanal für diese Produktklasse außerhalb der klinischen Entwicklung.

Die Struktur des Deals geht deutlich über eine traditionelle Lieferbeziehung hinaus. ExoLyra wird sowohl den Vertrieb als auch die operativen und regulatorischen Aufgaben im Zielmarkt übernehmen.

Die Vereinbarung verbindet Exklusivität mit verbindlichen finanziellen und operativen Zusagen des Vertriebspartners, darunter:

· 180.000 US-Dollar Exklusivitätsgebühr, zahlbar durch den Vertriebspartner für Mexiko.

· Mindestens 800.000 US-Dollar an zusätzlichen Mitteln für den Markteintritt.

· Mindestabnahmeverpflichtung von 20.000 Einheiten (erste 18 Monate), steigend auf bis zu 60.000 Einheiten jährlich.

· Erste Exklusivität für drei Jahre, verlängerbar auf bis zu zehn Jahre.

· Zukünftige Expansionsoptionen nach Brasilien und Panama.

· Mindestens die Hälfte der verkauften Produkte muss im mexikanischen Markt selbst vertrieben werden, um die aktive lokale Marktentwicklung voranzutreiben.

Warum der Deal für NurExone von strategischer Relevanz ist

Mit dieser Vereinbarung schafft NurExone ihren ersten kommerziell tragfähigen Rahmen für MSC-Exosomen außerhalb der Medikamentenentwicklung. Während therapeutische Programme wie ExoPTEN auf langfristige klinische Studien und behördliche Zulassungen angewiesen sind, eröffnet der Mexiko-Deal einen zweiten Weg mit deutlich kürzeren Entwicklungs- und Umsatzzyklen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, eine attraktive Dualstrategie zu etablieren: eine hochregulierte Biotech-Pipeline auf der einen Seite und frühe kommerzielle Anwendungen im Wellnesssegment auf der anderen.

Auch Marken im Schönheitssektor experimentieren zunehmend mit exosomenähnlichen Konzepten. So führte Peach & Lily die MiniProtein Exosome Bioactive Ampoule ein - ein Produkt auf Basis biomimetischer Miniproteine, die eine exosomenähnliche Zellkommunikation nachahmen sollen. Dieser Ansatz wird als Teil einer neuen Generation der Hautpflege angesehen, die auf biologische Signalwege abzielt, anstatt nur die Hautoberfläche zu pflegen. Dies zieht bereits die Aufmerksamkeit prominenter Fans wie Kourtney Kardashian auf sich.

Große Zulieferer der Kosmetikindustrie steigen ebenfalls in dieses Feld ein. Laut Personal Care Insights arbeitet der Duft- und Inhaltsstoffkonzern Symrise mit Exolitus an pflanzlichen Exosomen für kosmetische Anwendungen. Ziel ist es, natürliche Vesikel als Träger für bioaktive Moleküle in Hautpflegeformulierungen zu nutzen und gleichzeitig nachhaltige Rohstoffquellen zu erschließen.

Diese aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Exosomen zunehmend als Plattformtechnologie verstanden werden - sowohl in der Biotechnologie als auch in der Körperpflegeindustrie.

Exosomenmarkt expandiert in Richtung Milliardenbewertung

Marktdaten stützen diesen Trend. Laut einer Analyse von Precedence Research wurde der globale Markt für Exosomentherapien im Jahr 2024 auf rund 345 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass er bis 2034 auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 21 % entspricht.

Dieses Wachstum wird durch Fortschritte in der Zell- und Regenerationsforschung, verbesserte Herstellungsverfahren und eine steigende Anzahl klinischer Studien angetrieben. Gleichzeitig entsteht in der Kosmetik und im medizinischen Wellnessbereich ein angrenzender, weniger regulierter Markt, der zusätzliche Dynamik erzeugt.

Zwischen klinischer Forschung und Kosmetikmarkt

Exosomen bewegen sich zunehmend zwischen zwei Welten: der streng regulierten Medikamentenentwicklung und einem entstehenden Wellness- und Schönheitsmarkt mit schnelleren Innovationszyklen.

Der Mexiko-Deal von NurExone befindet sich genau an dieser Schnittstelle. Er verbindet eine junge Biotechnologie-Plattform mit einem kommerziellen Umfeld, in dem Nachfrage, Markenwirkung und regulatorische Anforderungen stark variieren. Daher ist die Vereinbarung nicht nur ein operativer Schritt, sondern ein Testfall dafür, wie sich die Exosomentechnologie außerhalb des Labors skalieren lässt, während die klinische Entwicklung parallel weiterläuft. Für NurExone schafft dies ein duales System: eine langfristige therapeutische Pipeline auf der einen Seite und frühe kommerzielle Anwendungen auf der anderen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone und/oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

Exo-Top, NurExones wholly owned U.S. Subsidiary, Enters

https://www.precedenceresearch.com/exosome-therapy-market

https://www.popsugar.com/beauty/peach-lily-miniprotein-exosome-bioactive-ampoule-review-49456782

https://www.personalcareinsights.com/news/symrise-plant-derived-exosomes.html

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