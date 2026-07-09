IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum Ltd. gibt zusätzliche Finanzierung in Höhe von 500.000 $ durch vollständig gezeichnete Wandelschuldverschreibungen bekannt

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum Ltd. gibt zusätzliche Finanzierung in Höhe von 500.000 $ durch vollständig gezeichnete Wandelschuldverschreibungen bekannt

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Calgary, Alberta - 9. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das Unternehmen oder Horizon) (TSX-V: HPL, FRA: HPM, Tradegate: HPM) freut sich, den Beginn einer vollständig gezeichneten Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen bekannt zu geben. Die Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen erfolgt in Form eines Privatplatzierungsangebots (das Angebot) mit einem Nennbetrag in Höhe von insgesamt bis zu 500.000 $ an besicherten Wandelschuldverschreibungen (jeweils eine Schuldverschreibung) zu einem Preis von 1.000 $ pro Schuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibung wird besichert sein und im Verzugsfall an fünfter Stelle hinter den zurzeit ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen rangieren, die am 19. Dezember 2027, 29. Dezember 2027, 27. Februar 2028 und 28. April 2028 fällig sind.

Die Erlöse werden zur Deckung der Kosten für die Aufwältigung (Workover) und die Produktionstests des Gasbohrlochs Lachowice 7, zur Erfüllung von Arbeitsprogrammverpflichtungen in der Konzession Cieszyn sowie zur Bereitstellung von Working Capital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und Kanada verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen werden ab dem jeweiligen Ausgabedatum mit 7 % pro Jahr bis zu jenem Datum verzinst, das 36 Monate auf den Abschlussstichtag folgt (das Fälligkeitsdatum). Das Abschlussdatum wird am oder um den 15. Juli 2026 erwartet. Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen kann nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Konversionspreis von 0,20 $ pro Einheit (der Konversionspreis) in Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) umgewandelt werden, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie); und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant kann bis zu 36 Monate nach dem Abschlussdatum der Schuldverschreibung ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie zu erwerben, vorbehaltlich von Anpassungen bei bestimmten Ereignissen.

Der Abschluss unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV).

Das Unternehmen kann für diese Transaktion Vermittlungsgebühren oder -provisionen in Höhe von bis zu 7 % in bar und 7 % in Form von Warrants zahlen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV. Sämtliche im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

ÜBER HORIZON

Horizon mit Sitz in Calgary richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasressourcen an Land in Europa. Horizon besitzt zwei Konzessionen in Polen, die beträchtliche unerschlossene Erdgasentdeckungen enthalten. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst darauf, mit der Erschließung des Gasfeldes Lachowice in der Konzession Bielska-Biaa zu beginnen. Das Management und Board von Horizon bestehen aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Erdgas, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900, ian.habke@horizon-petroleum.com

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Finanzierung der Projekte des Unternehmens in Polen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen und Annahmen in diesen Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Anleihemärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie sonstige Risiken, die mit der Öl- und Gaserkundung und -erschließung verbunden sind, einschließlich der Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens dargelegt sind, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen wie erwartet und zum erwarteten Zeitpunkt erteilt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

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