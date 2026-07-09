IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre zahlt First Majestic-Darlehen vollständig zurück

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre zahlt First Majestic-Darlehen vollständig zurück

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - gibt bekannt, dass es das nicht revolvierende, besicherte Darlehen (Darlehen) in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zwischen First Majestic Silver Corp. (First Majestic) und dem Unternehmen vollständig zurückgezahlt hat.

Einzelheiten zur ursprünglichen Bekanntgabe des Darlehens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2024, Einzelheiten zur Verlängerung der Laufzeit mit einem neuen Fälligkeitstermin am 8. Mai 2027 in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Juni 2025 und die Ankündigung einer teilweisen vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. März 2026.

Alex Langer, Präsident und CEO von Sierra Madre, erklärt: Wir freuen uns, die vollständige Rückzahlung unserer Kreditfazilität bei First Majestic bekannt zu geben, was die starke Cash-Generierung aus unserem Betrieb in La Guitarra widerspiegelt. Das Unternehmen ist derzeit schuldenfrei und erwirtschaftet positive operative Cashflows. Durch den Abbau unserer finanziellen Verpflichtungen sind wir auf einem guten Weg, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowohl in La Guitarra als auch in Del Toro voranzutreiben.

Gewährung von Aktienoptionen

Gemäß seinem Aktienoptionsplan (der Plan) hat das Unternehmen Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. de C.V. sowie bestimmten Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen gewährt, die zum Kauf von insgesamt 8.800.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,38 Dollar pro Aktie berechtigen und eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum haben. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Plans und vorbehaltlich der Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange gewährt. Die Zuteilung umfasst 150.000 Optionen, die dem Investor-Relations-Berater des Unternehmens, Adelaide Capital Markets Inc., gewährt wurden und zu ¼ drei Monate nach dem Zuteilungsdatum, zu ¼ sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum, ein Viertel neun Monate nach dem Zuteilungsdatum und ein Viertel zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum. Die verbleibenden Optionen werden zu einem Drittel unmittelbar am Zuteilungsdatum, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Diese Zuteilung von Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und die Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko konzentriert. Die Guitarra-Mine ist ein genehmigter Untertagebau, zu dem eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 Hektar große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat Schlüsselrollen bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbau- und Explorationsunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betrieben sowie den Ergebnissen von Testabbau und -verarbeitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte durch sowie eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

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Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

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Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85056

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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