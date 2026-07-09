IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone startet in den USA mit den ersten Feldtests ihrer Unterwasser-Minenortungsdrohne IQ Aqua in Florida

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone startet in den USA mit den ersten Feldtests ihrer Unterwasser-Minenortungsdrohne IQ Aqua in Florida

Das Unternehmen validiert die Leistungsparameter unter realen Meeresbedingungen und trifft zwischenzeitlich Vorbereitungen auf eine schnellere Version-2-Plattform für einen globalen Drohnenmarkt im zivilen und militärischen Bereich, der bis zum Jahr 2034 voraussichtlich die 16-Mrd.-USD-Marke überschreiten wird

Vancouver, British Columbia, (9. Juli 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone in den Vereinigten Staaten mit einem aktiven Feldtestprogramm für seine autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua begonnen hat. Die Tests finden in der Gegend um Pensacola in Florida statt, wo sich auch die Drone-as-a-Service-Geschäftsstelle des Unternehmens befindet. Sie markieren einen wichtigen Meilenstein seit ZenaTechs erstmaliger Vorstellung des IQ Aqua-Prototypen im März 2026. Das Testprogramm umfasst den Einsatz der Drohne IQ Aqua sowohl in kontrollierten aquatischen Umgebungen als auch in natürlichen, offenen Gewässern. Dadurch kann das Engineering-Team die Stabilität und Manövrierfähigkeit, die Sensoren und auch die autonome Navigation der Drohne unter verschiedenen realen Betriebsbedingungen validieren, bevor umfassendere Tests sowie die Einführung der nächsten Version folgen.

Der Übergang vom Prototypen zum strukturierten Feldtest innerhalb weniger Wochen zeugt von der Schnelligkeit der Umsetzung des IQ Aqua-Programms durch unser Team, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die Unterwasser-Minenortung ist eine der dringlichsten Herausforderungen der modernen Seekriegsführung, da Minen zwar kostengünstig ausgelegt werden können, ihre Räumung mit herkömmlichen bemannten Methoden jedoch gefährlich und kostspielig ist. Überall auf der Welt suchen Streitkräfte intensiv nach autonomen Alternativen. Diese Dringlichkeit spiegelt sich auch in der realen Nachfrage wider. Wir denken, dass wir uns mit der Drohne IQ Aqua beachtliche Marktanteile im Unterwasserdrohnen-Segment sichern können, das in den nächsten zehn Jahren laut Prognosen auf über 16 Mrd. $ anwachsen wird. Jeder Testlauf in Pensacola bringt uns unserem Ziel näher, den Streitkräften weltweit eine Plattform zu bieten, die einen Bedarf in einem der wachstumsstärksten Segmente der Verteidigungstechnik deckt.

Mit der Drohne IQ Aqua will ZenaDrone seine IQ-Serie, die derzeit aus autonomen Luft-, Land- und Wasseroberflächendrohnen besteht, auch auf Unterwassereinsätze ausweiten. Zu den primären Einsatzgebieten im Verteidigungswesen zählen die Minenortung unter Wasser, die Unterstützung von Minenabwehrmaßnahmen, verdeckte Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) unter Wasser sowie die Erkennung von Bedrohungen im Bereich von Hafenanlagen. Darüber hinaus wird die Plattform auch für zivile Zwecke entwickelt - wie etwa die autonome Inspektion von Energiepipelines, Brücken und anderen Infrastruktureinrichtungen auf See - und bietet damit eine echte Alternative zu kostspieligen und risikoreichen Tauchereinsätzen bzw. bemannten Schiffseinsätzen.

Parallel zum Testprogramm in Pensacola forciert ZenaDrone auch die Entwicklung der Version 2 der IQ Aqua. Das Team hat bereits Bauteile in Auftrag gegeben und bereitet die Montage im Werk von ZenaDrone in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Die Fertigstellung ist in den kommenden Wochen geplant. Aus Sicht der technischen Planung wird Version 2 schneller sein als der aktuelle Prototyp und über ein anderes Antriebssystem verfügen, das sowohl die Geschwindigkeit als auch die Reichweite bei zukünftigen Einsätzen im militärischen und zivilen Bereich optimieren soll.

Der Weltmarkt für Unterwasserdrohnen dürfte laut Angaben von Global Market Insights bis zum Jahr 2034 auf über 16 Mrd. USD anwachsen. Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit stellen dabei das wachstumsstärkste Marktsegment dar. Die Zielgruppe des Unternehmens sind Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner, mit den USA verbündete Golfstaaten sowie Kunden aus dem zivilen Bereich. Sobald weitere Entwicklungs- und Testmeilensteine bekannt werden, wird ZenaTech zeitnah darüber berichten.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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Für Investoren:

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