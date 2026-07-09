KI-Comeback vs. Software-Schwäche

Markus Koch · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenBatterienKI
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Die Wall Street startet freundlich, angeführt von Tech und Halbleitern. Der KI-Trade feiert den zweiten Erholungstag, nachdem die Iran Sorgen etwas abklingen und Speicherwerte in Asien kräftig zurückkommen. Samsung legt 6 Prozent zu, SK Hynix sogar 10 Prozent, während der US-Börsenstart von SK Hynix morgen als nächster Test für die Erholung gilt. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus wieder auf die alte Frage: Gewinner der KI-Infrastruktur gegen mögliche Verlierer im Softwaregeschäft. Applied Materials spricht von „tremendous visibility“ für die nächsten acht Quartale und signalisiert, dass die Chip Kunden sich auf Jahre der Expansion einstellen. Cerebras baut in Europa massiv Kapazitäten für Rechenzentren aus, Nvidia könnte in China begrenzt H200 Chips verkaufen, und CXMT bereitet einen Milliarden IPO vor. Auf der anderen Seite flammt die Sorge vor einer „SaaS Pocalypse“ wieder auf: Starbucks setzt KI ein, um weniger abhängig von Microsoft und IBM Software zu werden. Salesforce wird wiederum von KeyBanc wegen fehlender Belege für künftigen Schub durch Agentforce abgestuft. Genau das ist der Markt heute: KI-Infrastruktur wird wieder gekauft, Software muss beweisen, dass sie nicht nur Opfer, sondern Profiteur der KI Welle ist.

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