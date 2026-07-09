Leitindex stabilisiert sich – KI-Werte wieder gefragt

Nach kräftigen Verlusten in den vergangenen zwei Handelstagen hat sich der Dax am Donnerstag stabilisiert. Am Ende stand für den deutschen Leitindex ein Aufschlag von 0,9 Prozent auf 25.118 Punkte zu Buche. Am Montag noch hatte er mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, bis zur Wochenmitte aber bereits wieder mehr als 1.000 Punkte eingebüßt. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, erholte sich am Donnerstag mit plus einem Prozent auf 31.837 Zähler.

Der deutsche Aktienmarkt könne die jüngsten Sorgen aus dem Nahen Osten damit zunächst abschütteln, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Anleger zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten optimistisch und gingen offenbar davon aus, dass deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte begrenzt blieben.

Die Märkte unterstellen Emden zufolge derzeit, dass geopolitische Risiken zwar kurzfristig für Schwankungen sorgen, ihre wirtschaftlichen Folgen aber überschaubar bleiben. Die jüngsten Entwicklungen aber seien ein mahnendes Beispiel und zugleich ein Denkzettel für all jene Anleger, die geglaubt hätten, die Nahostrisiken seien vom Tisch.

Vorerst dürfte die Schaukelbörse zunächst das Bild prägen, fuhr Emden fort. Die Kurse pendelten zwischen der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte und der Sorge vor einer weiteren Zuspitzung im Irankrieg.

Chipwerte erholen sich

In Asien stabilisierten sich die Aktienmärkte am Donnerstag. Dem südkoreanische Kospi, der besonders unter dem vorläufigen Ende der KI-Rally gelitten hatte und zurück ist auf Mai-Niveau, gelang am Ende des Handelstages der Dreh ins Plus. Hierzulande half dies Infineon mit plus 4,5 Prozent im Dax. Im MDax erholten sich Aixtron, Jenoptik, Elmos oder auch Suss Microtec etwas mit Gewinnen zwischen 4,9 und 7,3 Prozent.

Auch Siltronic-Aktien waren mit von der Partie. Doch ihr Kursplus von gut 13 Prozent war auch einem positiven Analystenurteil zu verdanken. So hatte Martin Jungfleisch von Exane BNP das Kursziel kräftig auf 108 Euro angehoben und die Aktie auf "Outperform" hochgestuft. Er sieht die KI-Nachfrage als Katalysator für den Absatz von Wafern mit Durchmessern bis 300 Millimeter und hält daher massive Preissteigerungen für möglich.

Goldman Sachs bremst Rheinmetall

Die jüngste Kurserholung der Rüstungswerte zeigt deutliche Risse. So blieben die Aktien des deutschen Branchenprimus Rheinmetall am Donnerstag nach einem Analystenkommentar unter Druck und büßte Abends 4,6 Prozent ein. Damit waren sie der mit Abstand schwächste Wert im Leitindex.

Die Schlüsselfrage für Rheinmetall ist laut den Experten der US-Bank Goldman Sachs, ob der Konzern seine Auftragsbücher so effizient abarbeiten kann, dass das Vertrauen nach den jüngsten Unsicherheiten wiederhergestellt werden kann. Zuletzt hatte die Stornierung des milliardenschweren Programms für die Fregatte F126 für Unsicherheit unter den Anlegern gesorgt.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)