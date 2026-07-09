Merz: Deutschland erwirbt und stationiert US-Tomahawk-Marschflugkörper

Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - Deutschland wird nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz von den USA Tomahawk-Marschflugkörper kaufen. "Wir haben ... am Rande des Nato-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden", sagte Merz am Donnerstag ‌in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung, und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln ⁠und in ⁠Europa zu stationieren." In Regierungskreisen hieß es, eine entsprechende Absichtserklärung sei am 7. Juli geschlossen worden.

Am Mittwoch hatte Merz auf dem Nato-Gipfel noch gesagt, dass die Gespräche noch nicht final abgeschlossen seien. Unter dem früheren Kanzler Olaf Scholz und Ex-Präsident Joe Biden war vereinbart worden, dass die USA 2026 Tomahawk-Marschflugkörper in ‌Deutschland stationieren, um eine Lücke in der Verteidigungsfähigkeit ‌zu schließen. Dies sollte eine Übergangslösung sein, bis Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen eigene Raketen entwickelt haben. US-Präsident Donald Trump wollte diese Vereinbarung dann aber so nicht mehr umsetzen. ⁠Der jetzt von Merz bekanntgegebene Kauf gehört offenbar zu Trumps neuer Strategie, dass ‌die Europäer für ihre Sicherheit selbst zahlen ⁠sollen - etwa durch den Kauf von Waffen in den USA.

In der Absichtserklärung hatten die USA zugesagt, im August die Genehmigung für eine Beschaffung von Tomahawk-Raketen und entsprechenden bodengestützten Typhoon-Launchern durch Deutschland zu erteilen. Die Anzahl ‌der Raketen und Launcher, die die ⁠Bundesregierung beschaffen will, ist geheim.

Die Verteidigungsminister ⁠etlicher europäischer Länder hatten in Ankara erklärt, dass sie mit Hochdruck eigene europäische Fähigkeiten auf dem Gebiet vorantreiben wollen. Dies sieht nach Angaben der Bundesregierung Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro vor, die etwa zur Hälfte Deutschland bestreiten würden.

Merz hatte in seiner Regierungserklärung auch die kanadische Bestellung deutscher U-Boote gelobt. "Das ist der größte internationale Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagte er. Dies werde eine Wertschöpfung von bis zu 100 Milliarden Euro über ⁠die nächsten Jahrzehnte ermöglichen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)