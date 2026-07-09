Meta baut für neun Mrd Dollar erstes Rechenzentrum in Kanada

Calgary, 08. ⁠Jul (Reuters) - Der Facebook-Mutterkonzern Meta baut im Zuge des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) sein erstes Rechenzentrum in Kanada. Die Anlage in der Provinz Alberta habe eine Leistung von einem Gigawatt ‌und koste 9,17 Milliarden Dollar (13 Milliarden kanadische Dollar), teilte der US-Technologiekonzern am Mittwoch mit. Es ist das weltweit ⁠33. Rechenzentrum ⁠von Meta. Die neue Anlage im Sturgeon County soll so viel Strom verbrauchen wie 800.000 Haushalte. Meta will die Stromerzeugung und die Netzinfrastruktur für das Projekt vollständig selbst finanzieren. Der Konzern investiert derzeit Hunderte Milliarden Dollar ‌in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

Die kanadische ‌Provinz wirbt bei Technologieunternehmen mit günstigem Erdgas und niedrigen Temperaturen, die die Kühlung der riesigen Supercomputer kostengünstiger machen. Um den ⁠enormen Energiebedarf zu decken, arbeitet Meta mit dem kanadischen Pipeline-Betreiber ‌Pembina zusammen. Dieser baut in ⁠Sturgeon County ein neues Gaskraftwerk, das Ende 2030 in Betrieb gehen soll und für das Meta einen langfristigen Abnahmevertrag geschlossen hat. Das Projekt benötigt Pembina ‌zufolge täglich rund 4,25 Millionen ⁠Kubikmeter Erdgas.

Die kanadische Regierung hatte ⁠im vergangenen Monat in ihrer KI-Strategie noch hervorgehoben, dass neue Rechenzentren vom emissionsarmen Stromnetz des Landes profitieren könnten. Die meisten in Kanada geplanten Anlagen befinden sich jedoch in Alberta, wo die Stromerzeugung stark von fossilem Erdgas abhängt und die Emissionen fast fünfmal so hoch sind wie im landesweiten Durchschnitt.

(Bericht von Amanda StephensonBearbeitet von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)