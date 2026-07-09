Meta: Das Kanada-Rechenzentrum zeigt die KI-Nachfrage

Was bewegt die Aktie?

Meta plant sein erstes Rechenzentrum in Kanada mit einem Gigawatt Leistung und einer Investitionssumme von rund 13 Milliarden kanadischen Dollar. Das unterstreicht die anhaltende Notwendigkeit, im großen Stil Rechenzentren aufzubauen. Bank of America integriert Meta in ihre US1-Liste der aussichtsreichsten Unternehmen.

Die Bewertung bleibt der zentrale Punkt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 19 ist Meta als einziger der großen Hyperscaler mit einem PEG-Verhältnis unter eins bewertet. Auf diesen Niveaus lässt sich die Aktie nach und nach akkumulieren. Investoren stören sich zwar erneut an den hohen Ausgaben, doch Mark Zuckerberg hat bisher jedes Mal geliefert und den Return on Invest belegt.

Martins Einschätzung

Ich rechne damit, dass die Bewegung ähnlich verläuft wie bei den früheren Malen: erst Abverkauf wegen der Investitionen, dann eine Erholung, sobald der Return sichtbar wird. Langfristig sehe ich eine weiter steigende Aktie. Rücksetzer bleiben deshalb attraktiv.