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Meta: Das Kanada-Rechenzentrum zeigt die KI-Nachfrage

onvista · Uhr

Meta baut sein erstes Rechenzentrum in Kanada mit einer Kapazität von einem Gigawatt. Die Investitionssumme liegt bei rund 13 Milliarden kanadischen Dollar. Der Schritt zeigt, dass die Nachfrage nach Rechenkapazität hoch bleibt. Bank of America nimmt die Aktie in ihre US1-Liste auf.

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Was bewegt die Aktie?

Meta plant sein erstes Rechenzentrum in Kanada mit einem Gigawatt Leistung und einer Investitionssumme von rund 13 Milliarden kanadischen Dollar. Das unterstreicht die anhaltende Notwendigkeit, im großen Stil Rechenzentren aufzubauen. Bank of America integriert Meta in ihre US1-Liste der aussichtsreichsten Unternehmen.

Die Bewertung bleibt der zentrale Punkt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 19 ist Meta als einziger der großen Hyperscaler mit einem PEG-Verhältnis unter eins bewertet. Auf diesen Niveaus lässt sich die Aktie nach und nach akkumulieren. Investoren stören sich zwar erneut an den hohen Ausgaben, doch Mark Zuckerberg hat bisher jedes Mal geliefert und den Return on Invest belegt.

Martins Einschätzung

Ich rechne damit, dass die Bewegung ähnlich verläuft wie bei den früheren Malen: erst Abverkauf wegen der Investitionen, dann eine Erholung, sobald der Return sichtbar wird. Langfristig sehe ich eine weiter steigende Aktie. Rücksetzer bleiben deshalb attraktiv.

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