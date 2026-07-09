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Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im September

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

Meta startet im September die Produktion eigener KI-Chips, um unabhängiger von Nvidia und AMD zu werden und den milliardenschweren Ausbau seiner KI-Infrastruktur kostengünstiger voranzutreiben.

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Eine Silhouette vor dem Logo von Meta.
Quelle: Adobe.com/kovop58

Der Internetkonzern Meta kommt bei der Entwicklung eigener Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) offenbar rasch voran. Die Produktion der Chips "Iris" werde im September anlaufen, hieß es ‌in einem internen Schreiben des US-Unternehmens, das die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte.

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