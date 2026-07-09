Moderna - Trendbruch als nächste Zündstufe?

Die Moderna-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr zu einem absoluten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. Juni sowie vom 21. und 12. Januar). Zuletzt hatten wir die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 66,09 USD) und dem seit August 2021 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 73,31 USD) als echten charttechnischen Trendbeschleuniger definiert. Und tatsächlich: Dem Papier gelang jüngst der Spurt über diese Hürden. Die Tragweite dieses Ausbruchs können Anlegerinnen und Anleger praktisch nicht überschätzen, denn damit ist der seit August 2021 bestehende Baissetrend endgültig Geschichte (siehe Chart). Da die langfristigen Indikatoren auf Monatsbasis (z. B. RSI, MACD) weiterhin für Rückenwind sorgen, dürfte sich die aktuelle Rally fortsetzen und die Bilderbuchperformance von über 150 % in diesem Jahr noch weiter ausgebaut werden. Dabei winken perspektivisch sogar wieder dreistellige Notierungen, denn zwischen 103 USD und 115 USD warten die nächsten horizontalen Barrieren. Unter Risikogesichtspunkten kann der Stop-Loss für bestehende Engagements zur Gewinnsicherung indes auf das Niveau der o. g. langfristigen Glättung nachgezogen werden.

Moderna (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

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