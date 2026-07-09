Nato-Chef Rutte: Streit mit Trump zeigt demokratische Stärke

Berlin, 08. ⁠Jul (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die offenen Meinungsverschiedenheiten mit US-Präsident Donald Trump als ein Zeichen demokratischer Stärke des Bündnisses bezeichnet. Dies solle dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Lehre ‌sein, sagte Rutte am Mittwoch nach einem Nato-Gipfel in Ankara der Nachrichtenagentur Reuters. Auf die Frage, ob der interne ⁠Streit ⁠die Abschreckungswirkung der Allianz untergrabe, entgegnete er: "Ich würde Putin sagen: Sie sollten selbst mehr offene Diskussionen führen." Zugleich verteidigte Rutte seinen Umgang mit Trump. Er sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern. Wenn jemand gute Arbeit leiste, ‌werde er das anerkennen. Bei Unstimmigkeiten ‌werde er dies ebenfalls ansprechen, jedoch wahrscheinlich nicht öffentlich, um die Einigkeit des Bündnisses zu wahren.

Trump hatte beim Gipfel in ⁠der türkischen Hauptstadt für Unruhe gesorgt. Er drohte Spanien öffentlich ‌mit dem Abbruch der Handelsbeziehungen, ⁠fachte den Streit über den Iran-Krieg neu an und erneuerte seine Ansprüche auf Grönland. Später bekannte er sich jedoch zum Bündnis und sprach von großer Geschlossenheit ‌unter den 32 Staats- ⁠und Regierungschefs. Die Nato betrachtet ⁠Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit ihrer Mitglieder. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 haben die Bündnisstaaten ihre Verteidigungsausgaben um Hunderte Milliarden Dollar erhöht. Dass Verbündete sich streiten und dann wieder zueinanderfinden, unterscheide Demokratien von Ländern wie Russland, China und dem Iran, erklärte Rutte.

(Bericht von Bearbeitet von Scot ⁠W. Stevenson. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)