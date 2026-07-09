Niedersachsen dementiert Bericht zu VW-Werksschließungen
Berlin, 09. Jul (Reuters) - Die niedersächsische Landesregierung hat einen Magazin-Bericht dementiert, wonach sich das Land Niedersachsen als VW-Großaktionär nicht gegen das Ende der VW-Produktion in vier deutschen Werken des Wolfsburger Autobauers wehrt. "Das ist kompletter Unsinn", sagte ein Regierungssprecher in Hannover der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass Niedersachsen bereit sei, im Aufsichtsrat "einer Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen". Niedersachsen hält 20 Prozent der Anteile und hat nach dem VW-Gesetz eine Sperrminorität.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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