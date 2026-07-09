Niedersachsen dementiert Bericht zu VW-Werksschließungen

Berlin, ⁠09. Jul (Reuters) - Die niedersächsische Landesregierung hat einen Magazin-Bericht dementiert, wonach sich das ‌Land Niedersachsen als VW-Großaktionär nicht gegen das Ende ⁠der ⁠VW-Produktion in vier deutschen Werken des Wolfsburger Autobauers wehrt. "Das ist kompletter Unsinn", sagte ein ‌Regierungssprecher in Hannover der ‌Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" ⁠berichtet, dass Niedersachsen bereit sei, ‌im Aufsichtsrat "einer ⁠Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen". Niedersachsen hält 20 Prozent ‌der ⁠Anteile und hat ⁠nach dem VW-Gesetz eine Sperrminorität.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)