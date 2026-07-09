Windkraft-Aktie

Nordex: Den Rücksetzer sehe ich als Einstiegschance

onvista · Uhr

Die Nordex-Aktie erholt sich nach einem kräftigen Rücksetzer und gewinnt rund sechs Prozent. Auslöser sind starke Zahlen zum zweiten Quartal. Der Auftragseingang steigt deutlich, und die regionale Breite des Geschäfts überzeugt.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Der Auftragseingang ohne Service steigt auf 304 Megawatt und damit sehr kräftig. Im ersten Halbjahr liegt der Auftragseingang rund zehn Prozent über dem Vorjahr, zusätzlich zieht der durchschnittliche Verkaufspreis an. Auch die Kundenzahl nimmt zu, und die Regionen werden breiter. Deutschland, die USA und die Türkei bleiben die wichtigsten Märkte.

Die Analysten bewerten die Entwicklung positiv. Berenberg äußert sich sehr positiv, ODDO BHF bestätigt die neutrale Einstufung mit einem Kursziel von 41,50 Euro. Jefferies sieht nach dem Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance. Die Nordex-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 bewertet, während die Wachstumszahlen solide aussehen.

Charttechnik

Übergeordnet läuft die Nordex-Aktie in einer sauberen Aufwärtsbewegung. Der jüngste Rücksetzer wirkt wie eine ABC-Korrektur, also eine Gegenbewegung innerhalb des Trends. Neues Momentum kam im Bereich um 50 Euro herein. Bleibt die Aktie auf diesem Niveau, sinkt die Bewertung mit dem erwarteten Gewinnwachstum weiter, für 2028 in Richtung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 14.

Martins Einschätzung

Der Rücksetzer ist für mich nichts anderes als eine Einstiegschance beim aus meiner Sicht interessantesten Windkraftkandidaten in Europa. Die Nachfrage bleibt robust, die regionale Breite gefällt mir, und das weitere Wachstum drückt die Bewertung Jahr für Jahr nach unten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Irre teuer und trotzdem mit Luft nach obengestern, 15:23 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Speicherchip-Aktie
Micron: Den Rücksetzer sehe ich als klare Kaufchancegestern, 15:25 Uhr · onvista
Micron: Den Rücksetzer sehe ich als klare Kaufchance
Immobilien-Aktie
Vonovia: Ins fallende Messer greife ich hier nichtgestern, 15:20 Uhr · onvista
Vonovia: Ins fallende Messer greife ich hier nicht
Speicherchip-Aktie
Samsung: Der Rekordgewinn macht den Kursrutsch absurdgestern, 15:13 Uhr · onvista
Samsung: Der Rekordgewinn macht den Kursrutsch absurd
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marineheute, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septemberheute, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen