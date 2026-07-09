Nordex: Den Rücksetzer sehe ich als Einstiegschance

Was bewegt die Aktie?

Der Auftragseingang ohne Service steigt auf 304 Megawatt und damit sehr kräftig. Im ersten Halbjahr liegt der Auftragseingang rund zehn Prozent über dem Vorjahr, zusätzlich zieht der durchschnittliche Verkaufspreis an. Auch die Kundenzahl nimmt zu, und die Regionen werden breiter. Deutschland, die USA und die Türkei bleiben die wichtigsten Märkte.

Die Analysten bewerten die Entwicklung positiv. Berenberg äußert sich sehr positiv, ODDO BHF bestätigt die neutrale Einstufung mit einem Kursziel von 41,50 Euro. Jefferies sieht nach dem Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance. Die Nordex-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 bewertet, während die Wachstumszahlen solide aussehen.

Charttechnik

Übergeordnet läuft die Nordex-Aktie in einer sauberen Aufwärtsbewegung. Der jüngste Rücksetzer wirkt wie eine ABC-Korrektur, also eine Gegenbewegung innerhalb des Trends. Neues Momentum kam im Bereich um 50 Euro herein. Bleibt die Aktie auf diesem Niveau, sinkt die Bewertung mit dem erwarteten Gewinnwachstum weiter, für 2028 in Richtung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 14.

Martins Einschätzung

Der Rücksetzer ist für mich nichts anderes als eine Einstiegschance beim aus meiner Sicht interessantesten Windkraftkandidaten in Europa. Die Nachfrage bleibt robust, die regionale Breite gefällt mir, und das weitere Wachstum drückt die Bewertung Jahr für Jahr nach unten.