Windkraftanlagenbauer

Nordex heimst ein Drittel mehr Aufträge zu stabilen Preisen ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Erneuerbare Energien
Artikel teilen:
Quelle: Thorsten Schier/Shutterstock.com

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im zweiten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für 3.054 Megawatt Leistung ein, das war knapp ein Drittel mehr, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag stabil bei 0,97 Millionen Euro je Megawatt Leistung. Kunden bestellten insgesamt 496 Windkraftanlagen für Projekt in zehn Ländern, stärkste Einzelmärkte waren Deutschland, die USA und die Türkei. Nach dem ersten Halbjahr liegen die Orders von Nordex mit 4.923 Megawatt fast 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, der Verkaufspreis zog in diesem Zeitraum leicht an./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsengestern, 13:50 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Aktien New York Ausblick
Dow im Plus erwartet - Chipwerte von Samsung belastet07. Juli · dpa-AFX
Dow im Plus erwartet - Chipwerte von Samsung belastet
Wall Street
Iran-Konflikt belastet Wall Street – Ölwerte legen zugestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Aktien New York Ausblick
Dow leicht im Minus erwartet - Techwerte gefragt06. Juli · dpa-AFX
Dow leicht im Minus erwartet - Techwerte gefragt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Neue Angriffe auf Iran
Kein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!gestern, 12:30 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG spricht07. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen