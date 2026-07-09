Nordex: Orderbücher auch dank US-Aufträgen prall gefüllt

Düsseldorf, ⁠09. Jul (Reuters) - Die starke Nachfrage nach Windkraftanlagen hat Nordex die Orderbücher prall gefüllt. In den ersten sechs ‌Monaten seien Bestellungen für Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4,9 Gigawatt (GW) eingegangen, teilte ⁠Nordex ⁠am Donnerstag mit. Dies entspreche einem Plus von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein im zweiten Quartal sei der Auftragseingang um ‌32,2 Prozent auf rund ‌drei GW angeschwollen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung habe bei 0,95 Millionen ⁠Euro gelegen und damit leicht über ‌dem Vorjahreswert von ⁠0,92 Millionen.

Die Aufträge kamen den Angaben zufolge maßgeblich aus Deutschland, den USA und der Türkei. ‌Vorstandschef José ⁠Luis Blanco sagte, mit ⁠einem Auftragseingang von rund 800 Megawatt in den USA habe das Unternehmen in diesem Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)