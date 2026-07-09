Nvidia: Zum 20er-KGV die beste KI-Chance am Markt

Was bewegt die Aktie?

Mit Nemotron 3 Ultra bringt Nvidia ein Open-Source-KI-Modell, dessen Inferenzkosten pro Lauf rund zehnmal niedriger liegen als die typischer Closed-Source-Modelle. Damit erweitert Nvidia seinen Stack weit über den Verkauf von GPUs hinaus und baut das eigene Ökosystem weiter aus.

Parallel startet Nvidia mehr Kooperationen mit Wettbewerbern, auch im Bereich der KI-Serverchips, und entwickelt mit jungen Unternehmen gemeinsam KI-Modelle.

Der entscheidende Punkt ist die Bewertung. Ende des Vorjahres stand die Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36. Seit Ende 2025 ist die Bewertung um 43 Prozent gefallen, während der Kurs ungefähr auf dem gleichen Niveau steht. Für die nächsten Quartale werden weiterhin 50 bis 80 Prozent Wachstum erwartet, und dieses Wachstum gibt es aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20.

Charttechnik

Die Aktie ist über die vergangenen Monate maximal seitwärts gelaufen. Auf eine lange Seitwärtsbewegung folgte ein kurzer, kräftiger Anstieg, der nach den Zahlen schnell wieder abverkauft wurde. Ein Rücklauf an 236 Dollar und ein Überschreiten der 240 Dollar würden mich sehr überraschen.

Martins Einschätzung

Für mich ist Nvidia nach wie vor der Topkandidat unter den KI-Profiteuren. Ein Wachstum von 50 bis 80 Prozent zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 ist eine der besten Chancen am Markt. Die Strategie, den Vorsprung durch Kooperationen statt reiner Abschottung zu sichern, gefällt mir ausgesprochen gut.