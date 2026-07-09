Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 09.07.2026 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 09.07.2026 Kursziel: 73,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 73,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat ihren Jahresumsatz 2025 wie vorläufig berichtet um 6% J/J auf EUR398 Mio. gesteigert und mit 6,6% eine EBIT-Marge erzielt, die wie angekündigt am unteren Ende der Guidance (6,5% - 8,0%) liegt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Guidance für 2026E & 2027E bestätigt. Das angekündigte kräftige Umsatzwachstum bei gleichzeitiger deutlicher EBIT-Margenausweitung ist durch einen Rekordauftragseingang von über EUR400 Mio. in H1/26 sehr gut unterlegt (H1/25: EUR111 Mio., 2025: EUR232 Mio.). Für 2026 erwartet der Vorstand eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5 bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Segment Neuanlagen von ca. EUR290 Mio., was einem Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. entspräche. Damit ist 2G in der Tat 'ready for take-off', wie CFO Friedrich Pehle die Situation von 2G in seiner Präsentation der Jahreszahlen 2025 charakterisiert hat. Bei kaum veränderten Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR73. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 18%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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