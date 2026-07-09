Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

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Thema: Wasserstoff
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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

09.07.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Hinzufügen
     seit:                 09.07.2026
     Kursziel:             73,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf
     Ratingänderung:       Hinzufügen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 73,00.

Zusammenfassung:
2G Energy hat ihren Jahresumsatz 2025 wie vorläufig berichtet um 6% J/J auf
EUR398 Mio. gesteigert und mit 6,6% eine EBIT-Marge erzielt, die wie
angekündigt am unteren Ende der Guidance (6,5% - 8,0%) liegt. Gleichzeitig
hat das Unternehmen seine Guidance für 2026E & 2027E bestätigt. Das
angekündigte kräftige Umsatzwachstum bei gleichzeitiger deutlicher
EBIT-Margenausweitung ist durch einen Rekordauftragseingang von über EUR400
Mio. in H1/26 sehr gut unterlegt (H1/25: EUR111 Mio., 2025: EUR232 Mio.). Für
2026 erwartet der Vorstand eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5
bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Segment Neuanlagen von ca. EUR290 Mio.,
was einem Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. entspräche. Damit ist 2G
in der Tat 'ready for take-off', wie CFO Friedrich Pehle die Situation von
2G in seiner Präsentation der Jahreszahlen 2025 charakterisiert hat. Bei
kaum veränderten Schätzungen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin
ein Kursziel von EUR73. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung
(Kurspotenzial: 18%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=be4783a06bfe2807efdeafa5b5b75395

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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