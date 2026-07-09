Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG (von GSC Research GmbH): Halten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH

09.07.2026 / 16:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG

     Unternehmen:               Wurmtal Beteiligungen AG
     ISIN:                      DE0005176309

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2025/26, Divestiture
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      09.07.2026
     Kursziel:                  6,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     09.07.2026, vormals Kaufen
     Analyst:                   Thorsten Renner

Verkauf beider Beteiligungen

Im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 lieferten die beiden Beteiligungen der
Wurmtal Beteiligungen AG wieder einen soliden Ergebnisbeitrag, auch wenn die
Ausschüttungssumme diesmal etwas geringer ausfiel. Da wie bereits mehrfach
von Unternehmensseite kommuniziert, keine neuen Beteiligungen mehr zu
adäquaten Preisen zu finden waren, hat sich das Management zum Verkauf der
beiden Beteiligungen entschlossen. Dabei konnten die hohen stillen Reserven
gehoben werden. Hinzu kamen über die letzten Jahre noch hohe
Dividendenausschüttungen. Inklusive der für 2025/26 vorgeschlagenen 0,37
Euro ergibt sich in Summe ein Betrag von 2,40 Euro je Aktie.

Nach der Pressemeldung vom 15. Juni 2026 über die Veräußerung und dem
Verweis auf vereinbartes Stillschweigen zum Kaufpreis gab es eine Woche
wilder Spekulationen, die den Kurs der Wurmtal-Aktie bis auf 8,80 Euro
trieben. Dabei war allerdings bei Publikation der Meldung schon absehbar,
dass aufgrund der Vorgaben des Aktiengesetzes bereits mit Veröffentlichung
der Einladung zur Hauptversammlung, die über die Zustimmung zu der
Transaktion zu beschließen hat, auch die wesentlichen Vertragsinhalte, zu
denen auch der Kaufpreis zählt, bekannt zu machen waren.

Wir gehen daher davon aus, dass die Nennung des Kaufpreises auf Wunsch der
Käuferin aus dem traditionell eher vorsichtig kommunizierenden
Private-Equity-Umfeld in der Pressemitteilung vom 15. Juni 2026 unterblieb.
Mit der eine Woche später am 22. Juni 2026 veröffentlichten Einladung zur
Hauptversammlung hat die Wurmtal Beteiligungen AG dann, wie gesetzlich
gefordert, die wesentlichen Vertragsinhalte publiziert.

Insgesamt nehmen wir auf Basis der aktuellen Entwicklung unser Kursziel auf
6,00 Euro und unsere Einschätzung auf "Halten" zurück.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c77551b13323c3bd8e062b35e11b3e29

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=782a7e9a-7ba0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2363634 09.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wurmtal Beteiligungen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marineheute, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septemberheute, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen