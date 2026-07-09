Original-Research: ZEAL NETWORK SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL NETWORK SE - von Montega AG 09.07.2026 / 16:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL NETWORK SE Unternehmen: ZEAL NETWORK SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.07.2026 Kursziel: 70,00 EUR (zuvor: 68,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Jackpot im UK-Markt: ZEAL erwirbt PDC-Anbieter zu attraktivenKonditionen - starkes Q2 erwartet ZEAL Network SE hat heute die Übernahme von SevenCanyon Ltd. bekannt gegeben. SevenCanyon ist ein etablierter britischer Anbieter von Sachpreis-Gewinnspielen (u. a. 7days Performance, Redline Competitions, UK Carp Competitions). ZEAL war bereits mit 3,5% an SevenCanyon beteiligt und erwirbt nun die verbleibenden 96,5% der Anteile für einen Barkaufpreis von rund 33,8 Mio. GBP zzgl. eines Earn-outs von bis zu 4,8 Mio. GBP. Die Finanzierung erfolgt über ein endfälliges Darlehen von 40 Mio. EUR mit einer Laufzeitvon sieben Jahren. Für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug erwartet ZEAL einen EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich. Beurteilung: Auf Basis des erwarteten EBITDA-Beitrages aus der Meldung ergibt sich bei vollem Earn-Out ein EV/EBITDA-Multiple für die Transaktion von ca. 5,0-6,5x, was wir im Hinblick auf die Bewertung von ZEAL sowie marktübliche Transaktionspreise als äußerst attraktiv erachten. Dies dürfte sich u.E. zum einen aus der etablierten Beziehung zu SevenCanyon durch die vorherige Beteiligung (seit 2018) von ZEAL als auch durch eine Internalisierung möglicher regulatorischer Veränderungen erklären lassen. In UK operieren Anbieter wie SevenCanyon im Segment der sogenannten Prize Draws and Competitions (PDC). Durch einen kostenlosen Teilnahmeweg oder eine einfache Wissensfrage fallen diese Angebote derzeit nicht unter das reguläre Glücksspielrecht und unterliegen entsprechend geringeren regulatorischen Anforderungen als klassische Lotterien. Derzeit bestehen keine konkreten Anzeichen für eine regulatorische Verschärfung. Zuletzt wurde ein freiwilliger Verhaltenskodex für PDC-Anbieter eingeführt. Gleichwohl erscheint eine strengere Regulierung aus Sicht von ZEAL perspektivisch wahrscheinlich. Hier dürfte die umfassende Compliance-Expertise und langjährige Erfahrung im regulierten Lotteriemarkt ZEAL in den Verhandlungen mit den bisherigen Eigentümern in die Karten gespielt haben. Perspektivisch dürfte ZEAL unseres Erachtens von einer regulatorisch getriebenen Konsolidierung des fragmentierten Marktes mit derzeit mehr als 400 Anbietern profitieren und gestärkt daraus hervorgehen. Prognosenanpassung & Guidance: Das Management hat im heute abgehaltenen Conference Call die EBITDA-Prognose von 70-75 Mio. EUR bestätigt, die allerdings bereits Einmalkosten aus der Transaktion im mittleren einstelligen Millionenbereich berücksichtigt. Die Umsatzguidance wird derzeit im Hinblick auf die Auswirkungen der Transaktion überprüft und dürfte u.E. mit Vorlage der Q2-Zahlen konkretisiert werden. Im Call wurde eine Umsatzgrößenordnung von rund 30 Mio. EUR und ein Wachstum im Rahmen der Konzernerwartung (unterer bis mittlerer zweistelliger Prozentbereich) in Aussicht gestellt. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst. Kurzfristig erwarten wir positiven Newsflow durch starke Q2-Zahlen. Durch mehrere Peak-Jackpots lag das Spielvolumen der großen staatlichen Lotterien im abgelaufenen Quartal bei über 2,2 Mrd. EUR und dürfte folglich bei ZEAL einen Umsatzanstieg von über 25% sowie ein EBITDA von mehr als 20 Mio. EUR ermöglicht haben. Fazit: Wir werten die Akquisition von SevenCanyon als finanziell klar wertsteigernd und strategisch sinnvoll. Kurzfristig dürfte ein starkes zweites Quartal den Investmentcase unterstützen, dessen mittelfristiges Potenzial wir im Kurs weiterhin nicht reflektiert sehen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 70,00 EUR an. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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