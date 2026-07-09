Original-Research: ZEAL NETWORK SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL NETWORK SE - von Montega AG

09.07.2026 / 16:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL NETWORK SE

     Unternehmen:               ZEAL NETWORK SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.07.2026
     Kursziel:                  70,00 EUR (zuvor: 68,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Jackpot im UK-Markt: ZEAL erwirbt PDC-Anbieter zu attraktivenKonditionen -
starkes Q2 erwartet

ZEAL Network SE hat heute die Übernahme von SevenCanyon Ltd. bekannt
gegeben. SevenCanyon ist ein etablierter britischer Anbieter von
Sachpreis-Gewinnspielen (u. a. 7days Performance, Redline Competitions, UK
Carp Competitions). ZEAL war bereits mit 3,5% an SevenCanyon beteiligt und
erwirbt nun die verbleibenden 96,5% der Anteile für einen Barkaufpreis von
rund 33,8 Mio. GBP zzgl. eines Earn-outs von bis zu 4,8 Mio. GBP. Die
Finanzierung erfolgt über ein endfälliges Darlehen von 40 Mio. EUR mit einer
Laufzeitvon sieben Jahren. Für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug
erwartet ZEAL einen EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Mio.-EUR-Bereich.

Beurteilung: Auf Basis des erwarteten EBITDA-Beitrages aus der Meldung
ergibt sich bei vollem Earn-Out ein EV/EBITDA-Multiple für die Transaktion
von ca. 5,0-6,5x, was wir im Hinblick auf die Bewertung von ZEAL sowie
marktübliche Transaktionspreise als äußerst attraktiv erachten. Dies dürfte
sich u.E. zum einen aus der etablierten Beziehung zu SevenCanyon durch die
vorherige Beteiligung (seit 2018) von ZEAL als auch durch eine
Internalisierung möglicher regulatorischer Veränderungen erklären lassen.

In UK operieren Anbieter wie SevenCanyon im Segment der sogenannten Prize
Draws and Competitions (PDC). Durch einen kostenlosen Teilnahmeweg oder eine
einfache Wissensfrage fallen diese Angebote derzeit nicht unter das reguläre
Glücksspielrecht und unterliegen entsprechend geringeren regulatorischen
Anforderungen als klassische Lotterien. Derzeit bestehen keine konkreten
Anzeichen für eine regulatorische Verschärfung. Zuletzt wurde ein
freiwilliger Verhaltenskodex für PDC-Anbieter eingeführt. Gleichwohl
erscheint eine strengere Regulierung aus Sicht von ZEAL perspektivisch
wahrscheinlich. Hier dürfte die umfassende Compliance-Expertise und
langjährige Erfahrung im regulierten Lotteriemarkt ZEAL in den Verhandlungen
mit den bisherigen Eigentümern in die Karten gespielt haben. Perspektivisch
dürfte ZEAL unseres Erachtens von einer regulatorisch getriebenen
Konsolidierung des fragmentierten Marktes mit derzeit mehr als 400 Anbietern
profitieren und gestärkt daraus hervorgehen.

Prognosenanpassung & Guidance: Das Management hat im heute abgehaltenen
Conference Call die EBITDA-Prognose von 70-75 Mio. EUR bestätigt, die
allerdings bereits Einmalkosten aus der Transaktion im mittleren
einstelligen Millionenbereich berücksichtigt. Die Umsatzguidance wird
derzeit im Hinblick auf die Auswirkungen der Transaktion überprüft und
dürfte u.E. mit Vorlage der Q2-Zahlen konkretisiert werden. Im Call wurde
eine Umsatzgrößenordnung von rund 30 Mio. EUR und ein Wachstum im Rahmen der
Konzernerwartung (unterer bis mittlerer zweistelliger Prozentbereich) in
Aussicht gestellt. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst.

Kurzfristig erwarten wir positiven Newsflow durch starke Q2-Zahlen. Durch
mehrere Peak-Jackpots lag das Spielvolumen der großen staatlichen Lotterien
im abgelaufenen Quartal bei über 2,2 Mrd. EUR und dürfte folglich bei ZEAL
einen Umsatzanstieg von über 25% sowie ein EBITDA von mehr als 20 Mio. EUR
ermöglicht haben.

Fazit: Wir werten die Akquisition von SevenCanyon als finanziell klar
wertsteigernd und strategisch sinnvoll. Kurzfristig dürfte ein starkes
zweites Quartal den Investmentcase unterstützen, dessen mittelfristiges
Potenzial wir im Kurs weiterhin nicht reflektiert sehen. Wir bestätigen die
Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 70,00 EUR an.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b2dc5c260867fd8727f0e2296a336bad

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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