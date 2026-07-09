PepsiCo legt Zahlen für das zweite Quartal vor

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PepsiCo hat am Donnerstag die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Der Konzern erzielte dabei einen Umsatz von etwa 24,2 Mrd. US-Dollar, was einem Plus von rund 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe meldete PepsiCo ein organisches Umsatzwachstum von ca. 2 %.Beim Ergebnis zeigte sich ein deutlicher Sprung: Der operative Gewinn lag bei ungefähr 4,0 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: rund 1,8 Mrd. US-Dollar). Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf ca. 2,18 US-Dollar; bereinigt meldete PepsiCo etwa 2,20 US-Dollar je Aktie, ebenfalls mit einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahr.Regional berichtet PepsiCo in Nordamerika von Volumen- und Marktanteilsgewinnen im Snackgeschäft. International fielen die Zuwächse laut Unternehmen in mehreren Segmenten stärker aus, unterstützt durch Volumenwachstum in Teilen Asiens, Europas sowie im Mittleren Osten und Afrika. Weiterhin erwartet der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von etwa 2 bis 4 %.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC