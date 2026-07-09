Porsche-Absatz sackt im ersten Halbjahr ab - 911er gefragt

Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Dämpfer beim Absatz verzeichnet. Mit insgesamt 122.306 Fahrzeugen lieferte die Volkswagen-Tochter nach Angaben vom Donnerstag 16 Prozent weniger aus als vor Jahresfrist. Abwärts ging es dabei in allen großen Märkten, besonders stark ‌in China.

In der Volksrepublik wurden gerade noch 14.501 Porsche verkauft, ein Drittel weniger als im Vorjahr und weniger als in Deutschland. Porsche begründete das mit dem "weiterhin herausfordernden ⁠Marktumfeld" und ⁠einem "Fokus auf einen wertorientierten Absatz". Das Unternehmen steckt in China schon länger in der Krise und hat insbesondere bei Elektrofahrzeugen den Anschluss an die chinesische Konkurrenz verloren. Bei Verbrennern spielt eine Rolle, dass die hartnäckige Immobilienkrise wohlhabenden Chinesen den Kauf eines kostspieligen Neuwagens verleidet. Für das laufende Jahr rechnet Porsche mit einem Absatz in ‌China von rund 30.000 Fahrzeugen, das ist ein Viertel ‌weniger als vor Jahresfrist. Wie stark der Rückgang ist, zeigt der Vergleich mit 2021: Damals wurden in China noch fast 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Doch auch auf den anderen Märkten läuft es ⁠für Porsche derzeit nicht rund. In Nordamerika wurden 13 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft, in ‌Deutschland waren es sechs Prozent weniger, im ⁠Rest Europas lag das Minus bei 14 Prozent, im Rest der Welt bei 18 Prozent. Hier machte sich insbesondere der Iran-Krieg bemerkbar, der die Nachfrage wohlhabender Käufer im Nahen Osten dämpft.

Vertriebschef Matthias Becker sagte, insgesamt habe der ‌Absatz unter dem Vorjahresniveau, aber im Bereich ⁠der Erwartungen gelegen. Seine Hoffnungen setze ⁠das Unternehmen nun unter anderem auf den elektrischen Cayenne, der seit Juni nach und nach im Markt eingeführt werde. Ein Lichtblick in den Zahlen ist zudem die Sportwagenikone 911, deren Absatz um 19 Prozent auf knapp 31.000 Fahrzeuge zulegte.

Porsche-Chef Michael Leiters verhandelt derzeit mit dem Betriebsrat über ein weiteres Sparprogramm, bei dem eine vierstellige Zahl von Stellen wegfallen dürfte. Er kündigte zuletzt unter anderem an, beim Fahrzeugportfolio den Rotstift anzusetzen und die Entwicklung grundsätzlich zu überdenken. Details will Leiters ⁠bei einem Kapitalmarkttag im Herbst vorstellen.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)