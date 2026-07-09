Porsche: Der Absatz bricht vor allem in China ein

Was bewegt die Aktie?

Porsche liefert im ersten Halbjahr rund 122.300 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In China brechen die Auslieferungen um 32 Prozent ein, dort verkauft Porsche nur noch rund 14.500 Fahrzeuge. In Nordamerika liegt der Rückgang bei 13 Prozent auf 37.700 Fahrzeuge. Damit schwächelt auch ein Markt, den Porsche als Wachstumsmarkt gesehen hatte.

Positiv fällt der 911 auf, dessen Auslieferungen um 20 Prozent steigen. Porsche schärft den Fokus wieder auf margenstarke Baureihen und Individualisierung und fährt die Elektrostrategie zurück. Die Bewertung bleibt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 über dem Fünf-Jahres-Schnitt von 18 und damit für einen Autohersteller nicht günstig.

Charttechnik

Auf Jahressicht hält sich die Porsche-Aktie als einzige deutsche Autoaktie ungefähr im Plus, ausgehend von rund 47 Euro zum Jahresstart. Diese relative Stärke kommt aber erst nach heftigen Rückschlägen zustande: Vom Dreijahreshoch bei 115 Euro fiel die Aktie auf rund 45 Euro. Damit ist bereits sehr viel Negatives eingepreist.

Martins Einschätzung

Die Grundsituation für Porsche bleibt schwierig. Die Probleme in Asien, die Herausforderung der Elektrifizierung und die schrittweise Abkehr vom Verbrenner belasten die Ausgangsbasis. Erst wenn die Sportpuristen den Elektrobereich akzeptieren, hellt sich das Bild auf. Danach sieht es aktuell nicht aus.