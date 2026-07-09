Rohstoffe

Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Ein Mann inspiziert Ölleitungen
Quelle: Adobe.com/chitsanupong

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 77,96 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,60 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

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