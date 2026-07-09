Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Wohnungsbau
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wohnungsbau:
"Im Moment fehlen nach verschiedenen Schätzungen 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Tendenz: steigend. Der Zeitenwende von Olaf Scholz und der Wirtschaftswende von Friedrich Merz muss deshalb auch noch eine Wohnwende folgen. Dazu aber braucht es keine Bayern- und schon gar keine neue Bundesheim-GmbH, sondern vor allem eines: Mut zur Lücke."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
ÜbernahmeversuchUnicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegengestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Chemie-AktieBASF im Wandel: China 'spektakulär' - Stammwerk muss sparengestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Der britischen Außenministerin zufolgeKI-Entwicklung könnte Hiroshima-Effekt auslösen06. Juli · dpa-AFX
Iran-KriegWeltschifffahrtsorganisation warnt vor Durchfahrt durch Hormus-Passagegestern, 12:16 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Neue Angriffe auf IranKein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!gestern, 12:30 Uhr · onvista