Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Wohnungsbau

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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wohnungsbau:

"Im Moment fehlen nach verschiedenen Schätzungen 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Tendenz: steigend. Der Zeitenwende von Olaf Scholz und der Wirtschaftswende von Friedrich Merz muss deshalb auch noch eine Wohnwende folgen. Dazu aber braucht es keine Bayern- und schon gar keine neue Bundesheim-GmbH, sondern vor allem eines: Mut zur Lücke."/DP/jha

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