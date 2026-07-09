Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu NATO-Gipfel

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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu NATO-Gipfel:

"Auch wenn Trump sich hinter verschlossenen Türen konzilianter gab, wissen die Europäer, was die Stunde geschlagen hat. Doch brauchen sie noch Zeit, um die geplante Verteidigungslinie an der Ostgrenze aufzubauen, die Putin abschrecken soll - und die ihn aufhalten müsste, wenn er doch einen Feldzug wagte, auch weil ihm Trumps Abwendung von Europa nur wie eine Einladung dazu vorkommen kann. Putin rüstet sich schon lange dafür. In dem Moment, in dem in der Ukraine die Waffen schweigen, kann er seine Divisionen in einen anderen Krieg schicken. Die Europäer müssen schon jetzt darüber nachdenken, wie sichergestellt werden kann, dass die Ukraine mit ihrer im Kampf erprobten Armee dann an ihrer Seite stünde. Denn auf den "unverbrüchlichen" Beistand Trump-Amerikas kann Europa sich nicht verlassen."/DP/jha

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