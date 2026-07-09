Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Marine Le Pen
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Marine Le Pen:
"Le Pen will "das Volk", das sie zu vertreten vorgibt, gegen die Institutionen ausspielen. Dabei ist sie sonst die Erste, die bei (Klein-) Kriminellen sofort nach einer harten Hand und strengen Strafen ruft. Was aber besonders verstört, ist die große Zahl an Menschen, die trotz allem an ihr festhalten. Le Pens skrupelloser Egotrip erinnert an das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump. Es stellt sich die bange Frage, ob auch die Franzosen wie die Amerikaner dazu bereit sind, eine verurteilte Person ins höchste Amt des Staates zu wählen. Ausschließen lässt sich das nicht."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
ÜbernahmeversuchUnicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegengestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Chemie-AktieBASF im Wandel: China 'spektakulär' - Stammwerk muss sparengestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Der britischen Außenministerin zufolgeKI-Entwicklung könnte Hiroshima-Effekt auslösen06. Juli · dpa-AFX
Iran-KriegWeltschifffahrtsorganisation warnt vor Durchfahrt durch Hormus-Passagegestern, 12:16 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Neue Angriffe auf IranKein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!gestern, 12:30 Uhr · onvista