RBI senkt Annahmeschwelle für Addiko-Übernahme auf 55 Prozent

Wien, 09. ⁠Jul (Reuters) - Die Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) senkt im Ringen um die Addiko Bank die Mindestannahmequote für ihre geplante Übernahme. Künftig reiche die Zustimmung von mehr als 55 Prozent der Addiko-Aktionäre aus, teilte das ‌Institut am Donnerstag mit. Zuvor hatte die RBI eine Quote von mehr als 75 Prozent angestrebt. Die österreichische Übernahmekommission habe der ⁠Absenkung ⁠nicht widersprochen. Zuletzt hatte sich die RBI bereits die Zustimmung für 50,72 Prozent der Anteile gesichert. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 22. Juli um 17.00 Uhr.

Die RBI liefert sich einen Bieterkampf mit dem slowenischen Rivalen Nova Ljubljanska Banka (NLB). Finanziell ist die ‌Offerte der Slowenen mit 37,00 Euro je ‌Addiko-Aktie deutlich attraktiver als das RBI-Angebot von 26,50 Euro. Wegen der konkurrierenden Offerte haben die Addiko-Investoren ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Bislang hat davon ⁠laut früheren Angaben der RBI jedoch niemand Gebrauch gemacht. Da die ‌NLB ihre Offerte ebenfalls von einer ⁠Annahmequote von mehr als 75 Prozent abhängig gemacht hat, kann sie diesen Wert nur noch erreichen, wenn Aktionäre ihre Zusagen an die österreichische Konkurrenz wieder zurückziehen.

Das Addiko-Management hatte ‌sich zunächst wegen einer höheren ⁠Transaktionssicherheit hinter das niedrigere Angebot der ⁠RBI gestellt, diese Empfehlung mittlerweile jedoch zurückgezogen. Nach einer erfolgreichen Übernahme plant die RBI eine Aufspaltung der Addiko: Das Geschäft in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro soll an die serbische Alta Group verkauft werden. Deren Anteil von 9,63 Prozent ist bereits in der RBI-Annahmequote enthalten. Die Aktivitäten in Kroatien und Slowenien will die RBI in ihr eigenes Netzwerk integrieren.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)