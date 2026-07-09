Regierung: 14 Tote bei US-Angriffen im Iran

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den jüngsten US-Angriffen im Iran sind Regierungsangaben zufolge mindestens 14 Menschen getötet worden. 78 weitere Menschen wurden bei den Luftangriffen der vergangenen zwei Tage verletzt, wie der Pressedienst der Regierung mitteilte. Demnach werden immer noch 47 Verwundete in Krankenhäusern behandelt. Der Iran meldete Angriffe in fünf Provinzen./arb/DP/mis

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