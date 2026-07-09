Regierungsberater: Subventionen für Einzelne sollten Ausnahme bleiben

Berlin, 09. Jul (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung sollte nur in Ausnahmefällen einzelne Wirtschaftszweige subventionieren. Zu dieser Empfehlung kommt die Monopolkommission in ihrem am Donnerstag vorgestellten Gutachten für das Wirtschaftsministerium. "Viele staatliche Eingriffe sind teuer und oft wirkungslos", sagte der Präsident des unabhängigen Beratergremiums, Tomaso Duso. Stattdessen sollte die Politik die Rahmenbedingungen für die gesamte Wirtschaft ‌verbessern.

Die deutschen Industrieunternehmen haben in den vergangenen Jahren immer mehr Aktivitäten ins Ausland verlagert, vor allem dort wird noch investiert. Der Inlandsanteil der Wertschöpfung der 100 größten Konzerne sei von 57 ⁠Prozent im ⁠Jahr 2008 auf 40 Prozent 2024 zurückgegangen. Dies sei ein Warnsignal, so Duso. Hightech-Unternehmen stünden im Vergleich dazu wesentlich besser da. Die Regierung sollte daher Innovationen und neue Technologien fördern, statt auf "überkommene Branchen" zu setzen.

Geeignet wären Maßnahmen der Regierung, die in der Breite wirken. Als Beispiele nannte die Monopolkommission den Abbau staatlich verursachter Energiekosten, die Förderung von Grundlagenforschung sowie eine deutliche Entbürokratisierung. Subventionen ‌für einzelne Branchen oder Unternehmen verzerrten hingegen den Wettbewerb. ‌Sie sollten nur dort eingesetzt werden, wo notwendige Investitionen sonst ausblieben oder eine gewünschte Transformation der Wirtschaft nicht gelinge. Beispielsweise habe der Staat bei branchenspezifischen Stromhilfen für ein kaum überschaubares System gesorgt, von dem vor ⁠allem große Firmen profitierten, während kleinere Betriebe oft leer ausgingen.

KI SPIELT NOCH KEINE HAUPTROLLE - KRITIK AM ‌TANKRABATT

Laut Monopolkommission hinken deutsche Unternehmen bei der Nutzung ⁠von Künstlicher Intelligenz (KI) hinterher, vor allem kleinere Betriebe. Es gebe dort eine gewisse Trägheit, so Rupprecht Podszun von der Monopolkommission. Außerdem gebe es eine zu starke Regulierung in Europa und eine zu große Abhängigkeit von KI-Lösungen aus den USA. Deutschland und Europa ‌sollten erstmal KI ausprobieren und später eingreifen, anstatt vorab ⁠alles regulieren zu wollen. Die 1,6 Milliarden ⁠Euro, die der Bund im Mai und Juni für den Tankrabatt ausgegeben hat, wären besser in KI-Schulungen investiert gewesen.

Von dem Rabatt in Höhe 17 Cent pro Liter Diesel und Benzin sind Duso zufolge etwa 15 Cent bei den Verbrauchern angekommen, vor allem anfangs und am Ende aber deutlich weniger. In der Summe seien damit mehrere Hundert Millionen Euro bei den Mineralölkonzernen verblieben, wie dies im Vorfeld befürchtet worden war. Dies hänge auch mit Mängeln im Wettbewerb zusammen. Der Tankrabatt sei insgesamt das falsche Instrument gewesen. Er habe verhindert, dass Autofahrer ihren ⁠Verbrauch anpassen, und es seien auch nicht zielgenau ärmere Bevölkerungsschichten entlastet worden.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)